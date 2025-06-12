Довбика виставили на трансфер — тренер хоче позбутися форварда

Артем Довбик під час матчу за "Рому". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні вирішив відмовитися від послуг українського нападника Артема Довбика. Італійський фахівець дав розпорядження виставити гравця на трансфер.

Гасперіні не вважає Довбика придатним під свої тактичні вимоги, повідомляє Calcio in Pillole.

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Наставник очікує від форварда постійної роботи без м'яча, інтенсивного пресингу та високої мобільності. Артем Довбик, на думку Джан П'єро Гасперіні, занадто статичний і не відповідає динаміці, яку вимагають ігрові моделі італійського тренера.

Хто замінить Довбика в "Ромі"

"Рома" вже веде переговори з потенційними покупцями українця. Інтерес надійшов від клубів з Англії та Німеччини. Однак проблемою може стати ціна: минулого літа клуб заплатив за Довбика 40 млн євро, і тепер повернути таку суму буде непросто.

Артем Довбик в Англії. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

При цьому Гасперіні вже знайшов заміну в особі форварда "Аталанти" Джанлуки Скамаккі. Повідомляється, що гравець дав згоду на трансфер, а його вартість складе близько 25 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Артем Довбик провів за "Рому" 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та зробив 3 результативні передачі.

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