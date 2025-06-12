Ліверпуль витратить 360 млн на чотирьох зірок футболу

Бредлі Барколя під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Англійський "Ліверпуль" не збирається зменшувати оберти на трансферному ринку. Після укладення рекордної угоди щодо Флоріана Вірца та переходу Мілоша Керкеша клуб готує наступний гучний хід.

Наступним великим придбанням може стати вінгер "ПСЖ" Бредлі Барколя, повідомляє Football Transfers.

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Трансфер футболіста збірної Франції оцінюється більш ніж у 120 млн євро, що робить його однією з найдорожчих цілей "червоних" цього літа. Проте "Ліверпуль" не збирається зупинятися на точковому посиленні складу.

Флоріан Вірц став головною трансферною метою "Ліверпуля". Фото: Reuters/Heiko Becker

Хто може перебратися на "Енфілд"

Клуб уже підписав правого захисника Джеремі Фрімпонга за 40 млн, а перехід Керкеша з "Борнмута" на завершальній стадії. На тлі цього інтерес до Барколя виглядає як продовження амбітної стратегії, адже загальна сума літніх інвестицій "Ліверпуля" може перевищити 360 млн.

Французький вінгер цікавить не лише англійців - "Баварія" теж хоче посилити фланг та розглядає Барколя як основну мету, хоча паралельно вивчає варіант із Ніко Вільямсом з "Атлетіка". "ПСЖ", своєю чергою, не поспішає розлучатися зі своїм талантом.

Претенденти на трансфер у "Ліверпуль"

Флоріан Вірц ("Баєр", 150 млн)

Бредлі Барколя ("ПСЖ", 120 млн)

Мілош Керкеш ("Борнмут", 53 млн)

Джеремі Фрімпонг ("Баєр", 40 млн)

Мілош Керкеш (ліворуч) у матчі проти "Лестера". Фото: Reuters/John Sibley

Флоріан Вірц має стати найдорожчим трансфером в історії Прем'єр-ліги, за нього заплатять 150 млн євро. Також майже завершено перехід Керкеша за 53 млн. З урахуванням підписання Фрімпонга, "Ліверпуль" показує, що серйозно має намір захистити титул чемпіона Англії.

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