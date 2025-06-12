Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ліверпуль слідом за Вірцем підпише зірку ПСЖ

Ліверпуль слідом за Вірцем підпише зірку ПСЖ

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 14:07
Ліверпуль витратить 360 млн на чотирьох зірок футболу
Бредлі Барколя під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Ключові моменти Хто може перебратися на "Енфілд"

Англійський "Ліверпуль" не збирається зменшувати оберти на трансферному ринку. Після укладення рекордної угоди щодо Флоріана Вірца та переходу Мілоша Керкеша клуб готує наступний гучний хід.

Наступним великим придбанням може стати вінгер "ПСЖ" Бредлі Барколя, повідомляє Football Transfers.

Реклама
Читайте також:

Трансфер футболіста збірної Франції оцінюється більш ніж у 120 млн євро, що робить його однією з найдорожчих цілей "червоних" цього літа. Проте "Ліверпуль" не збирається зупинятися на точковому посиленні складу.

Флориан Вирц
Флоріан Вірц став головною трансферною метою "Ліверпуля". Фото: Reuters/Heiko Becker

Хто може перебратися на "Енфілд"

Клуб уже підписав правого захисника Джеремі Фрімпонга за 40 млн, а перехід Керкеша з "Борнмута" на завершальній стадії. На тлі цього інтерес до Барколя виглядає як продовження амбітної стратегії, адже загальна сума літніх інвестицій "Ліверпуля" може перевищити 360 млн.

Французький вінгер цікавить не лише англійців - "Баварія" теж хоче посилити фланг та розглядає Барколя як основну мету, хоча паралельно вивчає варіант із Ніко Вільямсом з "Атлетіка". "ПСЖ", своєю чергою, не поспішає розлучатися зі своїм талантом.

Претенденти на трансфер у "Ліверпуль"

  • Флоріан Вірц ("Баєр", 150 млн)
  • Бредлі Барколя ("ПСЖ", 120 млн)
  • Мілош Керкеш ("Борнмут", 53 млн)
  • Джеремі Фрімпонг ("Баєр", 40 млн)
Милош Керкеш
Мілош Керкеш (ліворуч) у матчі проти "Лестера". Фото: Reuters/John Sibley

Флоріан Вірц має стати найдорожчим трансфером в історії Прем'єр-ліги, за нього заплатять 150 млн євро. Також майже завершено перехід Керкеша за 53 млн. З урахуванням підписання Фрімпонга, "Ліверпуль" показує, що серйозно має намір захистити титул чемпіона Англії.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може почати наступний сезон в Італії.

Донецький "Шахтар" перенесе єврокубкові матчі з Польщі та Німеччини в іншу країну.

Київське "Динамо" не поспішає відмовлятися від легіонерів та хоче підписати талановитого іноземця.

Італійська "Рома" збирається продати Артема Довбика через вимоги нового тренера.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ліверпуль Флоріан Вірц
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації