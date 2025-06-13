У збірній Польщі розглядають Черчесова після звільнення Пробежа

Станіслав Черчесов. Фото: KazFootball.kz

В збірній Польщі стався конфлікт між головним тренером Міхалом Пробежом та капітаном команди Робертом Левандовськи. В результаті фахівець пішов з посади.

На заміну є ряд кандидатів, серед яких росіянин Станіслав Черчесов, про що повідомили росЗМІ.

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Роберт Левандовськи. Фото: instagram.com/_rl9

Пробеж, який обіймав цю посаду з квітня 2023 року, залишив її після конфлікту та поразки від Фінляндії (1:2) у відбірному циклі до чемпіонату світу.

До цього Левандовські зробив заяву про відмову виступати за збірну, поки її тренує Пробеж.

Польща може призначити росіянина

Інформація джерел про призначення Черчесова виглядає дивно, але цей спеціаліст раніше вже розглядався серед претендентів на цю посаду.

На рівні збірних Черчесов очолював національні збірні Росії та Казахстану. В останній команді він пропрацював трохи менше півроку та був звільнений у січні 2025 року.

Також Черчесов раніше очолював угорський "Ференцварош".

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