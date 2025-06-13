Как выглядит красавица Юлия Левченко - легкоатлетка с тысячами фанатов

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко хорошо начала новый летний сезон. Сейчас она готовится к этапу Бриллиантовой лиги в Осло, Норвегия.

При этом, Левченко может покорять мужчин не только спортивными результатами, поскольку она является одной из самых красивых украинских легкоатлеток, сообщил портал Новини.LIVE.

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Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия к тому же активно ведет социальные сети и часто снимает рекламу в Instagram, где у нее 512 тысяч фолловеров.

Красавица украинской легкой атлетики

Левченко — одна из самых известных украинских легкоатлеток, которая в последние годы не находится в своей пиковой форме и в сборной уступает Ярославе Магучих и Ирине Геращенко. Однако, многие фанаты любят ее за внешность и характер.

У Юлии стройная фигура, светлые волосы, искренняя улыбка и природная харизма. В повседневной жизни она предпочитает простые образы — спортивный стиль, легкий макияж и скромность. Однако на светских мероприятиях легкоатлетка поражает элегантностью и утонченным стилем.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Несмотря на свою популярность, Юлия остается скромной и сосредоточенной на карьере. Она неоднократно представляла Украину на международных соревнованиях, но сейчас она борется со спадом в результатах.

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