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Главная Спорт Юлия Левченко — невероятная красота украинской легкой атлетики

Юлия Левченко — невероятная красота украинской легкой атлетики

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Дата публикации 13 июня 2025 07:15
Как выглядит красавица Юлия Левченко - легкоатлетка с тысячами фанатов
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Ключові моменти Красавица украинской легкой атлетики

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко хорошо начала новый летний сезон. Сейчас она готовится к этапу Бриллиантовой лиги в Осло, Норвегия.

При этом, Левченко может покорять мужчин не только спортивными результатами, поскольку она является одной из самых красивых украинских легкоатлеток, сообщил портал Новини.LIVE.

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Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия к тому же активно ведет социальные сети и часто снимает рекламу в Instagram, где у нее 512 тысяч фолловеров.

Красавица украинской легкой атлетики

Левченко — одна из самых известных украинских легкоатлеток, которая в последние годы не находится в своей пиковой форме и в сборной уступает Ярославе Магучих и Ирине Геращенко. Однако, многие фанаты любят ее за внешность и характер.

У Юлии стройная фигура, светлые волосы, искренняя улыбка и природная харизма. В повседневной жизни она предпочитает простые образы — спортивный стиль, легкий макияж и скромность. Однако на светских мероприятиях легкоатлетка поражает элегантностью и утонченным стилем.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Несмотря на свою популярность, Юлия остается скромной и сосредоточенной на карьере. Она неоднократно представляла Украину на международных соревнованиях, но сейчас она борется со спадом в результатах.

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Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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