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Головна Спорт Юлія Левченко — неймовірна краса української легкої атлетики

Юлія Левченко — неймовірна краса української легкої атлетики

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Дата публікації: 13 червня 2025 07:15
Як виглядає красуня Юлія Левченко — легкоатлетка з тисячами фанатів
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Ключові моменти Красуня української легкої атлетики

Українська легкоатлетка Юлія Левченко добре почала новий літній сезон. Наразі вона готується до етапу Діамантової ліги в Осло, Норвегія.

При цьому Левченко може підкорювати чоловіків не лише спортивними результатами, оскільки вона є однією з найгарніших українських легкоатлеток, повідомив портал Новини.LIVE.

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Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія до того ж активно веде соціальні мережі і часто знімає рекламу в Instagram, де у неї 512 тисяч фоловерів.

Красуня української легкої атлетики

Левченко — одна з найвідоміших українських легкоатлеток, яка останніми роками не знаходиться в своїй піковій формі та в збірній поступається Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко. Однак багато фанатів  люблять її за зовнішність та характер.

У Юлії струнка фігура, світле волосся, щира усмішка та природна харизма. У повсякденному житті вона віддає перевагу простим образам — спортивний стиль, легкий макіяж і скромність. Однак на світських заходах легкоатлетка вражає елегантністю та витонченим стилем.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Попри свою популярність, Юлія залишається скромною й зосередженою на кар'єрі. Вона неодноразово представляла Україну на міжнародних змаганнях, але наразі вона бореться зі спадом в результатах.

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Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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