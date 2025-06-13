Як виглядає красуня Юлія Левченко — легкоатлетка з тисячами фанатів

Юлія Левченко — неймовірна краса української легкої атлетики
Українська легкоатлетка Юлія Левченко добре почала новий літній сезон. Наразі вона готується до етапу Діамантової ліги в Осло, Норвегія.
При цьому Левченко може підкорювати чоловіків не лише спортивними результатами, оскільки вона є однією з найгарніших українських легкоатлеток, повідомив портал Новини.LIVE.
Юлія до того ж активно веде соціальні мережі і часто знімає рекламу в Instagram, де у неї 512 тисяч фоловерів.
Красуня української легкої атлетики
Левченко — одна з найвідоміших українських легкоатлеток, яка останніми роками не знаходиться в своїй піковій формі та в збірній поступається Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко. Однак багато фанатів люблять її за зовнішність та характер.
У Юлії струнка фігура, світле волосся, щира усмішка та природна харизма. У повсякденному житті вона віддає перевагу простим образам — спортивний стиль, легкий макіяж і скромність. Однак на світських заходах легкоатлетка вражає елегантністю та витонченим стилем.
Попри свою популярність, Юлія залишається скромною й зосередженою на кар'єрі. Вона неодноразово представляла Україну на міжнародних змаганнях, але наразі вона бореться зі спадом в результатах.
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