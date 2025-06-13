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Головна Спорт Арда Туран образив Динамо й дав обіцянку фанам Шахтаря

Арда Туран образив Динамо й дав обіцянку фанам Шахтаря

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Дата публікації: 13 червня 2025 11:49
Арда Туран принизив Динамо та пообіцяв Шахтарю титул
Арда Туран спілкується з журналістами. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Що Туран пообіцяв фанатам "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран голосно окреслив амбіції команди на новий сезон. Він зробив заяву, яка не сподобалася вболівальникам "Динамо".

В інтерв'ю клубній пресслужбі він заявив, що більше не допустить чемпіонства київського "Динамо".

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За словами Арди Турана, він поважає суперника, але ставить за мету повне домінування в українському футболі. У пріоритеті в турецького фахівця — повернення титулу й успішний виступ у єврокубках.

Арда Туран
Арда Туран у "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Тренер наголосив, що команда вчитиметься та прогресуватиме, щоб виступати на європейській арені на рівні чвертьфіналів й вище. Він нагадав, що сам не раз грав і перемагав на цьому рівні та має намір передати цей досвід своїм гравцям.

Що Туран пообіцяв фанатам "Шахтаря"

У фіналі інтерв'ю Арда Туран пообіцяв уболівальникам, що "Шахтар" знову стане чемпіоном та гідно представлятиме Україну в Європі. Він підкреслив, що в його кар'єрі були як перемоги, так і поразки на найвищому рівні, але саме вони зробили його сильнішим. Тепер він хоче прищепити ту саму ментальність своїй команді.

"Ми будемо грати краще. Ми будемо грати як "Шахтар", — заявив Туран.

Нагадаємо, у "Шахтарі" ухвалили рішення перенесли домашні єврокубкові поєдинки в іншу країну.

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спорт футбол ФК Шахтар Динамо тренер Арда Туран
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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