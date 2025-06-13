Милевский рассказал, кого больше всего боялся во времена Динамо

Артем Милевский во время игровой карьеры. Фото: УНИАН

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский вспомнил необычную историю времен своей карьеры в киевском клубе. Оказалось, он постоянно избегал популярную телеведущую.

По словам Милевского, он панически боялся попасть в объективы программы "Світське життя", сообщил бывший футболист в своем TikTok-аккаунте.

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Эту популярную программу вела Катя Осадчая. Артем Милевский старался лишний раз не оказываться в одной компании с ней. И все потому, что любое светское появление могло обернуться для него штрафами и скандалами внутри клуба.

"Я все время от нее убегал. Мы как-то были с Серым, делали фото на документы, и он сказал, что это Осадчая. Я поздоровался, а она испугалась. А я боялся, что она поймает меня где-то после десяти вечера — покажет по ТВ, и меня оштрафуют", — рассказал спортсмен.

Телеведущая Катя Осадчая. Фото: УНИАН

В какие скандалы попадал Милевский

Экс-звезда "Динамо" не раз становился участником громких историй. Самая резонансная — его госпитализация в 2023 году предположительно после алкогольной комы. Тогда друзья хотели отправить его на реабилитацию, но он отказывался.

Также в феврале 2024 года Милевский поссорился с бывшим партнером Александром Алиевым. Тот рассказал о его проблемах публично, и Артем жестко отреагировал, заявив, что не хочет больше иметь с ним ничего общего.

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