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Главная Спорт Милевский признался, почему убегал от известной телеведущей

Милевский признался, почему убегал от известной телеведущей

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 13:31
Милевский рассказал, кого больше всего боялся во времена Динамо
Артем Милевский во время игровой карьеры. Фото: УНИАН
Ключові моменти В какие скандалы попадал Милевский

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский вспомнил необычную историю времен своей карьеры в киевском клубе. Оказалось, он постоянно избегал популярную телеведущую.

По словам Милевского, он панически боялся попасть в объективы программы "Світське життя", сообщил бывший футболист в своем TikTok-аккаунте

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Эту популярную программу вела Катя Осадчая. Артем Милевский старался лишний раз не оказываться в одной компании с ней. И все потому, что любое светское появление могло обернуться для него штрафами и скандалами внутри клуба.

"Я все время от нее убегал. Мы как-то были с Серым, делали фото на документы, и он сказал, что это Осадчая. Я поздоровался, а она испугалась. А я боялся, что она поймает меня где-то после десяти вечера — покажет по ТВ, и меня оштрафуют", — рассказал спортсмен. 

Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая. Фото: УНИАН

В какие скандалы попадал Милевский

Экс-звезда "Динамо" не раз становился участником громких историй. Самая резонансная — его госпитализация в 2023 году предположительно после алкогольной комы. Тогда друзья хотели отправить его на реабилитацию, но он отказывался.

Также в феврале 2024 года Милевский поссорился с бывшим партнером Александром Алиевым. Тот рассказал о его проблемах публично, и Артем жестко отреагировал, заявив, что не хочет больше иметь с ним ничего общего. 

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко проводит уверенный сезон и претендует на подиум этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 

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спорт футбол Катя Осадчая Артем Милевский телевидение
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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