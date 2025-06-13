Динамо может потерять Михавко, им интересуются в Нидерландах

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко попал в сферу интересов роттердамского "Фейеноорда". Клуб добавил его в шорт-лист потенциальных трансферов.

Михавко является одним из ключевых молодых игроков команды, и его выступления на молодежном Евро могут повлиять на будущее трансфера, сообщает Scouted.

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Скауты нидерландского клуба будут наблюдать за действиями украинца на турнире в Словакии. Именно на основе выступлений Тараса Михавко будет приниматься решение о переговорах с "Динамо". Ранее защитник уже выходил на поле в матчах первой команды и получил положительные отзывы от тренерского штаба.

Тарас Михавко в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Новая волна интереса к украинским футболистам

"Фейеноорд" — не единственный клуб, следящий за молодыми игроками из Украины. В условиях европейского рынка возрастает интерес к талантам из УПЛ, особенно к тем, кто демонстрирует стабильность в молодёжной сборной.

Тарас Михавко на тренировке. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Михавко может стать частью нового тренда, в котором клубы из топ-чемпионатов будут активнее инвестировать в украинских защитников. Это шанс не только для самого футболиста, но и для "Динамо", чтобы закрепить репутацию клуба, воспитывающего элиту.

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