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Главная Спорт Динамо интересуется защитником из Африки — о ком речь

Динамо интересуется защитником из Африки — о ком речь

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 11:29
Динамо вступает в борьбу за защитника с клубами из Европы
Име Окона на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
Ключові моменти Кого еще может подписать "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает поиски усиления состава и обратило внимание на африканского защитника Име Окона. Футболист выступает за южноафриканский клуб "Суперспорт Юнайтед", и его контракт вскоре завершится.

Об этом сообщил журналист Вука Схулуме, добавив, что украинский клуб не единственный претендент на молодого игрока.

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На Име Окона также претендуют южноафриканский "Кайзер Чивз" и датский "Мидтьюлланд". Судьба игрока решится в ближайшие недели, и "Динамо" рассчитывает опередить конкурентов в этой трансферной гонке. 

Име Окона
Име Окона в Украине. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого еще может подписать "Динамо"

Ранее сообщалось, что чемпионы Украины интересуются нападающим молодежной сборной Мали Усманом Саване. Юный форвард может приехать в расположение клуба на просмотр уже этим летом.

Саване считался одним из самых ярких игроков сборной Мали U17 на международных турнирах. "Динамо" продолжает стратегию точечного усиления и рассматривает варианты с перспективными африканскими талантами. 

Напомним, Юлия Левченко занимается прыжками в высоту и считается одной из самых очаровательных спортсменок Украины. 

Донецкий "Шахтер" выбрал новую страну, в которой будет играть домашние матчи еврокубков. 

Английский "Ливерпуль" пригласит этим летом четырех звезд, за которых заплатит больше 300 млн евро. 

Новым главным тренером сборной Польши по футболу может стать известный россиянин

спорт футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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