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Динамо цікавиться захисником з Африки — про кого йдеться

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 11:29
Динамо вступає в боротьбу за захисника з клубами з Європи
Іме Окона на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
Ключові моменти Кого ще може підписати "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує пошуки підсилення складу та звернуло увагу на африканського захисника Іме Окона. Футболіст виступає за південноафриканський клуб "Суперспорт Юнайтед", і його контракт незабаром завершиться.

Про це повідомив журналіст Вука Схулуме, додавши, що український клуб не єдиний претендент на молодого гравця.

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На Іме Окона також претендують південноафриканський "Кайзер Чівз" та данський "Мідтьюлланн". Доля гравця вирішиться найближчими тижнями, і "Динамо" розраховує випередити конкурентів у цих трансферних перегонах.

Име Окона
Іме Окона в Україні. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого ще може підписати "Динамо"

Раніше повідомлялося, що чемпіони України цікавляться нападником молодіжної збірної Малі Усманом Саване. Юний форвард може приїхати в розташування клубу на перегляд уже цього літа.

Саване вважався одним із найяскравіших гравців збірної Малі U17 на міжнародних турнірах. "Динамо" продовжує стратегію точкового посилення і розглядає варіанти з перспективними африканськими талантами.

Нагадаємо, Юлія Левченко займається стрибками у висоту і вважається однією з найчарівніших спортсменок України.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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