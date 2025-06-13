Динамо вступає в боротьбу за захисника з клубами з Європи

Динамо цікавиться захисником з Африки — про кого йдеться
Київське "Динамо" продовжує пошуки підсилення складу та звернуло увагу на африканського захисника Іме Окона. Футболіст виступає за південноафриканський клуб "Суперспорт Юнайтед", і його контракт незабаром завершиться.
Про це повідомив журналіст Вука Схулуме, додавши, що український клуб не єдиний претендент на молодого гравця.
На Іме Окона також претендують південноафриканський "Кайзер Чівз" та данський "Мідтьюлланн". Доля гравця вирішиться найближчими тижнями, і "Динамо" розраховує випередити конкурентів у цих трансферних перегонах.
Кого ще може підписати "Динамо"
Раніше повідомлялося, що чемпіони України цікавляться нападником молодіжної збірної Малі Усманом Саване. Юний форвард може приїхати в розташування клубу на перегляд уже цього літа.
Саване вважався одним із найяскравіших гравців збірної Малі U17 на міжнародних турнірах. "Динамо" продовжує стратегію точкового посилення і розглядає варіанти з перспективними африканськими талантами.
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