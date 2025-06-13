Динамо вступає в боротьбу за захисника з клубами з Європи

Іме Окона на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує пошуки підсилення складу та звернуло увагу на африканського захисника Іме Окона. Футболіст виступає за південноафриканський клуб "Суперспорт Юнайтед", і його контракт незабаром завершиться.

Про це повідомив журналіст Вука Схулуме, додавши, що український клуб не єдиний претендент на молодого гравця.

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На Іме Окона також претендують південноафриканський "Кайзер Чівз" та данський "Мідтьюлланн". Доля гравця вирішиться найближчими тижнями, і "Динамо" розраховує випередити конкурентів у цих трансферних перегонах.

Іме Окона в Україні. Фото: пресслужба "Динамо"

Кого ще може підписати "Динамо"

Раніше повідомлялося, що чемпіони України цікавляться нападником молодіжної збірної Малі Усманом Саване. Юний форвард може приїхати в розташування клубу на перегляд уже цього літа.

Саване вважався одним із найяскравіших гравців збірної Малі U17 на міжнародних турнірах. "Динамо" продовжує стратегію точкового посилення і розглядає варіанти з перспективними африканськими талантами.

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