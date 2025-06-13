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Главная Спорт Моуринью спасет звезду МЮ, от которой отказался Аморим

Моуринью спасет звезду МЮ, от которой отказался Аморим

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Дата публикации 13 июня 2025 10:23
Моуринью хочет подписать одну из звезд Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью с трофеем. Фото: instagram.com/josemourinho/
Ключові моменти Санчо может уехать в Турцию — что задумал Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью может вновь поработать с игроком, которого когда-то хотел в "Манчестер Юнайтед". Турецкий "Фенербахче" начал переговоры по трансферу Джейдона Санчо.

Футболист не входит в планы нового тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и готовится к продаже уже этим летом, сообщает Milliyet.

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Джейдон Санчо вернулся в Манчестер после неудачной аренды в "Челси", которая обошлась лондонцам в 6 млн евро. Там он так и не смог раскрыться, и клуб отказался выкупать его за ожидаемые 25 миллионов. Теперь "МЮ" снова оказался в сложной ситуации, пытаясь найти для футболиста новое место. 

Джейдон Санчо
Джейдон Санчо в матче за "Челси". Фото: Reuters/Kacper Pempel

Санчо может уехать в Турцию — что задумал Моуринью

Представители "Фенербахче" уже прибыли в Манчестер для прямых переговоров по 25-летнему вингеру. В приоритете у турецкого клуба также остается Рандаль Коло Муани из "ПСЖ". Несмотря на неопределенное будущее самого Моуринью в "Фенере", его имя по-прежнему остается весомым аргументом для топ-игроков.

"Моуринью — один из немногих, кто всё еще умеет обращаться с игроками, потерянными для топ-лиг. Я бы не удивился, если бы Санчо ожил в Турции под его руководством", — сообщил источник в окружении клуба. 

Напомним, украинская красавица Юлия Левченко готовится к важному турниру, который состоится на этой неделе. 

Английский "Ливерпуль" потратит 360 млн евро на усиление, но в списке не оказалось игроков обороны. 

Донецкий "Шахтер" будет выступать в Словении, это касается домашних еврокубковых матчей. 

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Фенербахче Жозе Моуринью
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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