Моуринью хочет подписать одну из звезд Манчестер Юнайтед

Жозе Моуринью с трофеем. Фото: instagram.com/josemourinho/

Португальский тренер Жозе Моуринью может вновь поработать с игроком, которого когда-то хотел в "Манчестер Юнайтед". Турецкий "Фенербахче" начал переговоры по трансферу Джейдона Санчо.

Футболист не входит в планы нового тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и готовится к продаже уже этим летом, сообщает Milliyet.

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Джейдон Санчо вернулся в Манчестер после неудачной аренды в "Челси", которая обошлась лондонцам в 6 млн евро. Там он так и не смог раскрыться, и клуб отказался выкупать его за ожидаемые 25 миллионов. Теперь "МЮ" снова оказался в сложной ситуации, пытаясь найти для футболиста новое место.

Джейдон Санчо в матче за "Челси". Фото: Reuters/Kacper Pempel

Санчо может уехать в Турцию — что задумал Моуринью

Представители "Фенербахче" уже прибыли в Манчестер для прямых переговоров по 25-летнему вингеру. В приоритете у турецкого клуба также остается Рандаль Коло Муани из "ПСЖ". Несмотря на неопределенное будущее самого Моуринью в "Фенере", его имя по-прежнему остается весомым аргументом для топ-игроков.

"Моуринью — один из немногих, кто всё еще умеет обращаться с игроками, потерянными для топ-лиг. Я бы не удивился, если бы Санчо ожил в Турции под его руководством", — сообщил источник в окружении клуба.

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