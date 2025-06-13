Моурінью хоче підписати одну із зірок Манчестер Юнайтед

Жозе Моурінью з трофеєм. Фото: instagram.com/josemourinho/

Португальський тренер Жозе Моурінью може знову попрацювати з гравцем, якого колись хотів у "Манчестер Юнайтед". Турецький "Фенербахче" почав переговори щодо трансферу Джейдона Санчо.

Футболіст не входить у плани нового тренера "Юнайтед" Рубена Аморіма і готується до продажу вже цього літа, повідомляє Milliyet.

Реклама

Читайте також:

Джейдон Санчо повернувся в Манчестер після невдалої оренди в "Челсі", яка обійшлася лондонцям у 6 млн євро. Там він так і не зміг розкритися, і клуб відмовився викуповувати його за очікувані 25 мільйонів. Тепер "МЮ" знову опинився в складній ситуації, намагаючись знайти для футболіста нове місце.

Джейдон Санчо в матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Kacper Pempel

Санчо може виїхати до Туреччини — що задумав Моурінью

Представники "Фенербахче" вже прибули до Манчестера для прямих переговорів щодо 25-річного вінгера. У пріоритеті у турецького клубу також залишається Рандаль Коло Муані з "ПСЖ". Попри невизначене майбутнє самого Моурінью в "Фенері", його ім'я, як і раніше, залишається вагомим аргументом для топгравців.

"Моурінью — один із небагатьох, хто все ще вміє поводитися з гравцями, втраченими для топліг. Я б не здивувався, якби Санчо ожив у Туреччині під його керівництвом", — повідомило джерело в оточенні клубу.

Нагадаємо, українська красуня Юлія Левченко готується до важливого турніру, який відбудеться цього тижня.

Англійський "Ліверпуль" витратить 360 млн євро на посилення, але в списку не виявилося гравців оборони.

Донецький "Шахтар" виступатиме в Словенії, це стосується домашніх єврокубкових матчів.

Колишній тренер збірної Росії Станіслав Черчесов може очолити національну команду Польщі.