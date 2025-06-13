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Головна Спорт Моурінью врятує зірку МЮ, від якої відмовився Аморім

Моурінью врятує зірку МЮ, від якої відмовився Аморім

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Дата публікації: 13 червня 2025 10:23
Моурінью хоче підписати одну із зірок Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью з трофеєм. Фото: instagram.com/josemourinho/
Ключові моменти Санчо може виїхати до Туреччини — що задумав Моурінью

Португальський тренер Жозе Моурінью може знову попрацювати з гравцем, якого колись хотів у "Манчестер Юнайтед". Турецький "Фенербахче" почав переговори щодо трансферу Джейдона Санчо.

Футболіст не входить у плани нового тренера "Юнайтед" Рубена Аморіма і готується до продажу вже цього літа, повідомляє Milliyet.

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Джейдон Санчо повернувся в Манчестер після невдалої оренди в "Челсі", яка обійшлася лондонцям у 6 млн євро. Там він так і не зміг розкритися, і клуб відмовився викуповувати його за очікувані 25 мільйонів. Тепер "МЮ" знову опинився в складній ситуації, намагаючись знайти для футболіста нове місце.

Джейдон Санчо
Джейдон Санчо в матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Kacper Pempel

Санчо може виїхати до Туреччини — що задумав Моурінью

Представники "Фенербахче" вже прибули до Манчестера для прямих переговорів щодо 25-річного вінгера. У пріоритеті у турецького клубу також залишається Рандаль Коло Муані з "ПСЖ". Попри невизначене майбутнє самого Моурінью в "Фенері", його ім'я, як і раніше, залишається вагомим аргументом для топгравців.

"Моурінью — один із небагатьох, хто все ще вміє поводитися з гравцями, втраченими для топліг. Я б не здивувався, якби Санчо ожив у Туреччині під його керівництвом", — повідомило джерело в оточенні клубу.

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спорт футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансфери Фенербахче Жозе Моурінью
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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