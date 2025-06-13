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Головна Спорт Металіст 1925 вкрав нового тренера в Олександрії

Металіст 1925 вкрав нового тренера в Олександрії

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Дата публікації: 13 червня 2025 09:14
Металіст 1925 перехопив у Олександрії нового головного тренера
Младен Бартулович перед матчем. Фото: УНІАН
Ключові моменти Який штаб збере новий тренер "Металіста 1925"

"Металіст 1925" визначився з новим головним тренером на наступний сезон. Харківський клуб досяг домовленості з іноземним фахівцем.

Йдеться про Младена Бартуловича, який напередодні вже дав попередню згоду на роботу з "Олександрією", повідомляє "ТаТоТаке".

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У клубі спрацювала наглядова рада на чолі з Богданом Бойком, і саме вона наполягла на кандидатурі 38-річного хорвата. Причому раніше Младен Бартулович погодив усі деталі контракту зі срібним призером УПЛ, але несподівано обрав інший шлях. Він очолить харківський клуб, який у новому сезоні зіграє в еліті українського футболу.

Младен Бартулович
Младен Бартулович і тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: УНІАН

Який штаб збере новий тренер "Металіста 1925"

Очікується, що Бартуловичу допомагатимуть Олександр Чижов, Максим Цвіренко та Андрій Полунін — тренери, які вивели команду в УПЛ через стикові матчі з "Лівим Берегом".

Крім того, "Металіст 1925" затвердив нового наставника і для жіночої команди, яка виступить у Лізі чемпіонів. Місце Володимира П'ятенка займе Наталія Зінченко.

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спорт футбол тренер Олександрія ФК Металіст 1925 Младен Бартулович
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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