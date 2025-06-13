Мельгоса пояснив причини поразки України U-21 та відсутність Крупського

Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

В Словаччині стартував молодіжний чемпіонат Європи U-21 з футболу. В першому матчі збірна України програла Данії з рахунком 2:3.

Після гри головний тренер команди Унаї Мельгоса прокоментував результат, передає "Суспільне Спорт".

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Мельгоса заявив, що матч очікувано видався складним. За його словами, українці добре стартували, однак допустили низку помилок, яких зазвичай вдається уникнути. Наставник вважає, що проти такого суперника не можна дозволяти собі втрачати концентрацію.

Фахівець відзначив, що в другому таймі його підопічні намагалися нав’язати власний ритм, але зробити це вдалось не повністю.

"Почали обмінюватися голами і наприкінці не змогли зрівняти, не вистачило гола. На жаль, іноді втрачали свій ігровий ритм. Потрібно зробити, щоб таких просадок не було", — сказав тренер.

Коментуючи ситуацію з відсутністю Іллі Крупського, тренер відзначив, що захисник ще не повністю відновився після пошкодження, тож не міг вийти в основі.

Підсумовуючи виступ, Мельгоса зазначив, що загалом команда зіграла непогано, однак потребує покращення, особливо в реалізації моментів.

Наступні матчі збірна України U-21 проведе проти команд Фінляндії та Нідерландів.

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