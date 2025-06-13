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Главная Спорт Мельгоса рассказал, почему Украина проиграла Дании

Мельгоса рассказал, почему Украина проиграла Дании

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 06:40
Мельгоса объяснил причины поражения Украины U-21 и отсутствие Крупского
Унаи Мельгоса. Фото: УАФ
Ключові моменти Мельгоса назвал причину поражения

В Словакии стартовал молодежный чемпионат Европы U-21 по футболу. В первом матче сборная Украины проиграла Дании со счетом 2:3.

После игры главный тренер команды Унаи Мельгоса прокомментировал результат, передает "Суспільне Спорт".

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Мельгоса назвал причину поражения

Мельгоса заявил, что матч ожидаемо выдался сложным. По его словам, украинцы хорошо стартовали, однако допустили ряд ошибок, которых обычно удается избежать. Наставник считает, что против такого соперника нельзя позволять себе терять концентрацию.

Специалист отметил, что во втором тайме его подопечные пытались навязать собственный ритм, но сделать это удалось не полностью.

"Начали обмениваться голами и в конце не смогли сравнять, не хватило гола. К сожалению, иногда теряли свой игровой ритм. Нужно сделать, чтобы таких просадок не было", — сказал тренер.

Комментируя ситуацию с отсутствием Ильи Крупского, тренер отметил, что защитник еще не полностью восстановился после повреждения, поэтому не мог выйти в основе.

Подытоживая выступление, Мельгоса отметил, что в целом команда сыграла неплохо, однако нуждается в улучшении, особенно в реализации моментов.

Следующие матчи сборная Украины U-21 проведет против команд Финляндии и Нидерландов.

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футбол Унаи Мельгоса Евро-2025 Сборная Украины U-21 Чемпионат Европы
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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