Металлист 1925 перехватил у Александрии нового главного тренера

Младен Бартулович перед матчем. Фото: УНИАН

"Металлист 1925" определился с новым главным тренером на следующий сезон. Харьковский клуб достиг договоренности с иностранным специалистом.

Речь идет о Младене Бартуловиче, который накануне уже дал предварительное согласие на работу с "Александрией", сообщает "ТаТоТаке".

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В клубе сработал наблюдательный совет во главе с Богданом Бойко, и именно она настояла на кандидатуре 38-летнего хорвата. Причем ранее Младен Бартулович согласовал все детали контракта с серебряным призером УПЛ, но неожиданно выбрал другой путь. Он возглавит харьковский клуб, который в новом сезоне сыграет в элите украинского футбола.

Младен Бартулович и тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: УНИАН

Какой штаб соберет новый тренер "Металлиста 1925"

Ожидается, что Бартуловичу будут помогать Александр Чижов, Максим Цвиренко и Андрей Полунин — тренеры, выведшие команду в УПЛ через стыковые матчи с "Левым Берегом".

Кроме того, "Металлист 1925" утвердил нового наставника и для женской команды, которая выступит в Лиге чемпионов. Место Владимира Пятенко займет Наталия Зинченко.

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