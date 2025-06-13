Динамо може втратити Михавка, ним цікавляться в Нідерландах

Нідерландський гранд зацікавився гравцем Динамо
Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко потрапив у сферу інтересів роттердамського "Феєнорда". Клуб додав його до шорт-листа потенційних трансферів.
Михавко є одним із ключових молодих гравців команди, і його виступи на молодіжному Євро можуть вплинути на майбутнє трансферу, повідомляє Scouted.
Скаути нідерландського клубу спостерігатимуть за діями українця на турнірі в Словаччині. Саме на основі виступів Тараса Михавка ухвалюватиметься рішення про переговори з "Динамо". Раніше захисник уже виходив на поле в матчах першої команди та отримав позитивні відгуки від тренерського штабу.
Нова хвиля інтересу до українських футболістів
"Феєнорд" — не єдиний клуб, що стежить за молодими гравцями з України. В умовах європейського ринку зростає інтерес до талантів з УПЛ, особливо до тих, хто демонструє стабільність у молодіжній збірній.
Михавко може стати частиною нового тренду, в якому клуби з топчемпіонатів активніше інвестуватимуть в українських захисників. Це шанс не тільки для самого футболіста, а й для "Динамо", щоб закріпити репутацію клубу, який виховує еліту.
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