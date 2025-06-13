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Головна Спорт Нідерландський гранд зацікавився гравцем Динамо

Нідерландський гранд зацікавився гравцем Динамо

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 12:27
Динамо може втратити Михавка, ним цікавляться в Нідерландах
Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/
Ключові моменти Нова хвиля інтересу до українських футболістів

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко потрапив у сферу інтересів роттердамського "Феєнорда". Клуб додав його до шорт-листа потенційних трансферів.

Михавко є одним із ключових молодих гравців команди, і його виступи на молодіжному Євро можуть вплинути на майбутнє трансферу, повідомляє Scouted.

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Скаути нідерландського клубу спостерігатимуть за діями українця на турнірі в Словаччині. Саме на основі виступів Тараса Михавка ухвалюватиметься рішення про переговори з "Динамо". Раніше захисник уже виходив на поле в матчах першої команди та отримав позитивні відгуки від тренерського штабу.

Тарас Михавко
Тарас Михавко в молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Нова хвиля інтересу до українських футболістів

"Феєнорд" — не єдиний клуб, що стежить за молодими гравцями з України. В умовах європейського ринку зростає інтерес до талантів з УПЛ, особливо до тих, хто демонструє стабільність у молодіжній збірній.

Тарас Михавко
Тарас Михавко на тренуванні. Фото: instagram.com/taras.mykhavko/

Михавко може стати частиною нового тренду, в якому клуби з топчемпіонатів активніше інвестуватимуть в українських захисників. Це шанс не тільки для самого футболіста, а й для "Динамо", щоб закріпити репутацію клубу, який виховує еліту.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Тарас Михавко
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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