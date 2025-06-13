Мілевський розповів, кого найбільше боявся за часів Динамо

Артем Мілевський під час ігрової кар'єри. Фото: УНІАН

Колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський пригадав незвичайну історію часів своєї кар'єри в київському клубі. Виявилося, він постійно уникав популярну телеведучу.

За словами Мілевського, він панічно боявся потрапити в об'єктиви програми "Світське життя", повідомив колишній футболіст у своєму TikTok-акаунті.

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Цю популярну програму вела Катя Осадча. Артем Мілевський намагався зайвий раз не опинятися в одній компанії з нею. І все тому, що будь-яка світська поява могла обернутися для нього штрафами та скандалами всередині клубу.

"Я весь час від неї тікав. Ми якось були із Сірим, робили фото на документи, і він сказав, що це Осадча. Я привітався, а вона злякалася. А я боявся, що вона зловить мене десь після десятої вечора — покаже по ТБ, і мене оштрафують", — розповів спортсмен.

Телеведуча Катя Осадча. Фото: УНІАН

У які скандали потрапляв Мілевський

Ексзірка "Динамо" не раз ставав учасником гучних історій. Найрезонансніша — його госпіталізація 2023 року, імовірно, після алкогольної коми. Тоді друзі хотіли відправити його на реабілітацію, але він відмовлявся.

Також у лютому 2024 року Мілевський посварився з колишнім партнером Олександром Алієвим. Той розповів про його проблеми публічно, і Артем жорстко відреагував, заявивши, що не хоче більше мати з ним нічого спільного.

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