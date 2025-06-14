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Главная Спорт Магучих поразила своей красотой перед важным турниром — фото

Магучих поразила своей красотой перед важным турниром — фото

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 09:10
Как выглядит Ярослава Магучих — стиль и красота украинской чемпионки
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp
Ключові моменти Магучих поразила своей красотой

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих продолжает свои выступления в летнем сезоне. Сейчас результаты легкоатлетки далеки от прошлогодних, но она продолжает побеждать.

Также перед соревнованиями Магучих радует своих болельщиков в социальных сетях интересными фото и видео, передает портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава активно ведет социальные сети, но в Instagram у нее меньше фолловеров чем у коллеги по цеху Юлии Левченко. На Магучих подписаны всего 432 тысячи человек.

Магучих поразила своей красотой

Внешность Магучих гармонично сочетает силу, грацию и естественную красоту, что привлекает внимание болельщиков и фотографов по всему миру.

К тому же в ней до сих пор присутствует натуральность, поскольку она мало пользуется яркими макияжами, как на стадионе, так и дома.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Спортивная физическая форма, стройность, ее длинные ноги подчеркивают, что это спортсменка высших достижений. На одном из последних видео в соцсетях Ярослава показала, что это значит. Украинка очень быстро пробежала спринтерскую дистанцию. С таким темпом и шагом она могла бы стать успешной спринтершей.

 

Напомним, экс-футболист "Динамо" Артем Милевский рассказал, кто наводил на него реальный страх.

Расписание и трансляция этапа, где выступят Магучих и Юлия Левченко.

Российский вратарь отреагировал на то, что его могут выгнать из "ПСЖ" ради Ильи Забарного.

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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