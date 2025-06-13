Реакция Сафонова на трансфер Забарного удивила фанатов

Илья Забарный (слева) борется с Эрлингом Холанном. Фото: Reuters/Scott Heppell

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов стал героем обсуждений после своей резкой реакции на возможный трансфер украинского защитника Ильи Забарного. СМИ писали о переговорах между игроком "Борнмута" и парижским грандом, однако позиция голкипера оказалась весьма неожиданной.

Разговор о переходе Забарного возник ночью, и Сафонов отреагировал на это весьма пренебрежительно, сообщает Le Parisien.

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Илья Забарный остается одним из самых желанных защитников Европы. Помимо "ПСЖ", его кандидатура находится в шорт-листах "Манчестер Сити" и "Ньюкасла". При этом "Борнмут" не спешит расставаться с украинцем, оценивая его в 75 млн евро.

Матвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что Сафонов сказал о Забарном

По словам Сафонова, он узнал о трансфере из прессы и не считает нужным доверять подобным слухам. Он подчеркнул, что официальные данные должны исходить исключительно от клуба.

"Я спал. Я думаю, что не надо верить СМИ. Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить", — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов — 25-летний вратарь сборной России, ранее выступавший за "Краснодар". Летом 2024 года он стал игроком "ПСЖ", куда перешел за 20 млн евро. В Париже россиянин получил статус второго вратаря, дебютировал в Кубке Франции и периодически выходит в матчах Лиги 1.

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