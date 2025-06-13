Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сафонов резко ответил на слухи о Забарном в ПСЖ

Сафонов резко ответил на слухи о Забарном в ПСЖ

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 18:07
Реакция Сафонова на трансфер Забарного удивила фанатов
Илья Забарный (слева) борется с Эрлингом Холанном. Фото: Reuters/Scott Heppell
Ключові моменти Что Сафонов сказал о Забарном

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов стал героем обсуждений после своей резкой реакции на возможный трансфер украинского защитника Ильи Забарного. СМИ писали о переговорах между игроком "Борнмута" и парижским грандом, однако позиция голкипера оказалась весьма неожиданной.

Разговор о переходе Забарного возник ночью, и Сафонов отреагировал на это весьма пренебрежительно, сообщает Le Parisien.

Реклама
Читайте также:

Илья Забарный остается одним из самых желанных защитников Европы. Помимо "ПСЖ", его кандидатура находится в шорт-листах "Манчестер Сити" и "Ньюкасла". При этом "Борнмут" не спешит расставаться с украинцем, оценивая его в 75 млн евро. 

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов с трофеем Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что Сафонов сказал о Забарном

По словам Сафонова, он узнал о трансфере из прессы и не считает нужным доверять подобным слухам. Он подчеркнул, что официальные данные должны исходить исключительно от клуба.

"Я спал. Я думаю, что не надо верить СМИ. Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить", — сказал Сафонов. 

Матвей Сафонов — 25-летний вратарь сборной России, ранее выступавший за "Краснодар". Летом 2024 года он стал игроком "ПСЖ", куда перешел за 20 млн евро. В Париже россиянин получил статус второго вратаря, дебютировал в Кубке Франции и периодически выходит в матчах Лиги 1. 

Напомним, украинка Юлия Левченко уже в ближайшее воскресенье будет претендовать на медаль этапа Брилиантовой лиги. 

Артем Милевский поделился воспоминанием о самом опасном человеке, с которым он сталкивался во время игровой карьеры. 

Киевское "Динамо" ведет борьбу с европейскими клубами за перспективного игрока

Арда Туран дал интервью пресс-службе "Шахтера", в котором оскорбил киевское "Динамо"

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации