Забарный на радаре Манчестер Сити и Ньюкасла — Борнмут хочет 75 млн евро

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Французский "ПСЖ" является не единственным клубом, который готов летом купить центрального защитника "Борнмута" Илью Забарного. На футболиста есть претенденты из АПЛ.

Речь идет о клубах с самыми богатыми владельцами в АПЛ, сообщил портал The i Paper.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарный может остаться в Англии

Украинский защитник "Борнмута" этим летом хочет сменить команду на более статусную. Ранее по нему вел переговоры "ПСЖ" и Илья согласился на трансфер, но французы были не готовы платить 75 млн евро, которые просили "вишни".

При этом футболист оказался в сфере интересов двух мощных клубов английской Премьер-лиги — "Ньюкасла" и "Манчестер Сити". Оба коллектива высоко оценивают потенциал украинца и рассматривают его как вариант для усиления защитной линии.

"Борнмут" не хочет расставаться с основным игроком и поэтому просит за него 75 млн евро, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

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