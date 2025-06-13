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Главная Спорт Два богатейших клуба АПЛ хотят украсть Забарного из-под носа ПСЖ

Два богатейших клуба АПЛ хотят украсть Забарного из-под носа ПСЖ

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Дата публикации 13 июня 2025 07:45
Забарный на радаре Манчестер Сити и Ньюкасла — Борнмут хочет 75 млн евро
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Ключові моменти Забарный может остаться в Англии

Французский "ПСЖ" является не единственным клубом, который готов летом купить центрального защитника "Борнмута" Илью Забарного. На футболиста есть претенденты из АПЛ.

Речь идет о клубах с самыми богатыми владельцами в АПЛ, сообщил портал The i Paper.

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Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарный может остаться в Англии

Украинский защитник "Борнмута" этим летом хочет сменить команду на более статусную. Ранее по нему вел переговоры "ПСЖ" и Илья согласился на трансфер, но французы были не готовы платить 75 млн евро, которые просили "вишни".

При этом футболист оказался в сфере интересов двух мощных клубов английской Премьер-лиги — "Ньюкасла" и "Манчестер Сити". Оба коллектива высоко оценивают потенциал украинца и рассматривают его как вариант для усиления защитной линии.

"Борнмут" не хочет расставаться с основным игроком и поэтому просит за него 75 млн евро, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

Напомним, Брэдли Барколя стал целью для "Ливерпуля" на трансферное окно.

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ПСЖ Ньюкасл Юнайтед Манчестер Сити Илья Забарный Борнмут украинские легионеры (футбол)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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