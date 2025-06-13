Забарний на радарі Манчестер Сіті та Ньюкасла — Борнмут хоче 75 млн євро

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Французький "ПСЖ" є не єдиним клубом, який готовий влітку купити центрального захисника "Борнмута" Іллю Забарного. На футболіста є претенденти із АПЛ.

Мова йде про клуби з найбагатшими власниками в АПЛ, повідомив портал The i Paper.

Реклама

Читайте також:

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарний може залишитись в Англії

Український захисник "Борнмута" цього літа хоче змінити команду на більш статусну. Раніше щодо нього вів перемовини "ПСЖ" і Ілля погодився на трансфер, але французи були не готові платити 75 млн євро, які просили "вишні".

При цьому футболіст опинився у сфері інтересів двох потужних клубів англійської Премʼєр-ліги — "Ньюкасла" та "Манчестер Сіті". Обидва колективи високо оцінюють потенціал українця й розглядають його як варіант для підсилення захисної лінії.

"Борнмут" не хоче розлучатися з основним гравцем і тому просить за нього 75 млн євро, щоб відлякати потенційних покупців.

Нагадаємо, Бредлі Барколя став ціллю для "Ліверпуля" на трансферне вікно.

В Італії топовий клуб виявив інтерес до українського голкіпера.

Донецький "Шахтар" зіграє у єврокубках не в Польщі та Німеччині, а в Словенії.

Коментатор Віктор Вацко визначив причини, через які Сергій Ребров не викликає захисника "Динамо" Дениса Попова.