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Головна Спорт Два найбагатші клуби АПЛ хочуть вкрасти Забарного з-під носа ПСЖ

Два найбагатші клуби АПЛ хочуть вкрасти Забарного з-під носа ПСЖ

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Дата публікації: 13 червня 2025 07:45
Забарний на радарі Манчестер Сіті та Ньюкасла — Борнмут хоче 75 млн євро
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Ключові моменти Забарний може залишитись в Англії

Французький "ПСЖ" є не єдиним клубом, який готовий влітку купити центрального захисника "Борнмута" Іллю Забарного. На футболіста є претенденти із АПЛ.

Мова йде про клуби з найбагатшими власниками в АПЛ, повідомив портал The i Paper.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарний може залишитись в Англії

Український захисник "Борнмута" цього літа хоче змінити команду на більш статусну. Раніше щодо нього вів перемовини "ПСЖ" і Ілля погодився на трансфер, але французи були не готові платити 75 млн євро, які просили "вишні".

При цьому футболіст опинився у сфері інтересів двох потужних клубів англійської Премʼєр-ліги — "Ньюкасла" та "Манчестер Сіті". Обидва колективи високо оцінюють потенціал українця й розглядають його як варіант для підсилення захисної лінії.

"Борнмут" не хоче розлучатися з основним гравцем і тому просить за нього 75 млн євро, щоб відлякати потенційних покупців.

Нагадаємо, Бредлі Барколя став ціллю для "Ліверпуля" на трансферне вікно.

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ПСЖ Ньюкасл Юнайтед Манчестер Сіті Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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