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Головна Спорт Сафонов різко відповів на чутки про Забарного в ПСЖ

Сафонов різко відповів на чутки про Забарного в ПСЖ

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Дата публікації: 13 червня 2025 18:07
Реакція Сафонова на трансфер Забарного здивувала фанатів
Ілля Забарний (ліворуч) бореться з Ерлінгом Голанном. Фото: Reuters/Scott Heppell
Ключові моменти Що Сафонов сказав про Забарного

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов став героєм обговорень після своєї різкої реакції на можливий трансфер українського захисника Іллі Забарного. ЗМІ писали про переговори між гравцем "Борнмута" та паризьким грандом, проте позиція голкіпера виявилася вельми несподіваною.

Розмова про перехід Забарного виникла вночі, і Сафонов відреагував на це вельми зневажливо, повідомляє Le Parisien.

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Ілля Забарний залишається одним із найбажаніших захисників Європи. Крім "ПСЖ", його кандидатура перебуває в шорт-листах "Манчестер Сіті" та "Ньюкасла". При цьому "Борнмут" не поспішає розлучатися з українцем, оцінюючи його в 75 млн євро.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов із трофеєм Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що Сафонов сказав про Забарного

За словами Сафонова, він дізнався про трансфер із преси й не вважає за потрібне довіряти подібним чуткам. Він підкреслив, що офіційні дані повинні виходити виключно від клубу.

"Я спав. Я думаю, що не треба вірити ЗМІ. Треба вірити тільки тій інформації, яку дає клуб. Всьому іншому не треба вірити", — сказав Сафонов.

Матвій Сафонов — 25-річний воротар збірної Росії, який раніше виступав за "Краснодар". Влітку 2024 року він став гравцем "ПСЖ", куди перейшов за 20 млн євро. У Парижі росіянин отримав статус другого воротаря, дебютував у Кубку Франції та періодично виходить у матчах Ліги 1.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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