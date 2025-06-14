Як виглядає Ярослава Магучіх — стиль та краса української чемпіонки

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олімпійська чемпіонка Парижу-2024 та світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх продовжує свої виступи в літньому сезоні. Наразі результати легкоатлетки далекі від торішніх, але вона продовжує перемагати.

Також перед змаганнями Магучіх радує своїх уболівальників в соціальних мережах цікавими фото та відео, передає портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава активно веде соціальні мережі, але в Instagram у неї менше фоловерів ніж у колеги по цеху Юлії Левченко. На Магучіх підписані всього 432 тисячі чоловік.

Магучіх вразила своєю красою

Зовнішність Магучіх гармонійно поєднує силу, грацію та природну красу, що привертає увагу вболівальників і фотографів по всьому світу.

До того ж в ній досі присутня натуральність, оскільки вона мало користується яскравими макіяжами, як на стадіоні так і вдома.

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Спортивна фізична форма, стрункість, її довгі ноги підкреслюють, що це спортсменка вищих досягнень. На одному з останніх відео в соцмережах Ярослава показала, що це значить. Українка дуже швидко пробігла спринтерську дистанцію. З таким темпом та кроком вона могла б стати успішною спринтеркою.

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