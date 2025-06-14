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Головна Спорт Магучіх вразила своєю красою перед важливим турніром — фото

Магучіх вразила своєю красою перед важливим турніром — фото

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 09:10
Як виглядає Ярослава Магучіх — стиль та краса української чемпіонки
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp
Ключові моменти Магучіх вразила своєю красою

Олімпійська чемпіонка Парижу-2024 та світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх продовжує свої виступи в літньому сезоні. Наразі результати легкоатлетки далекі від торішніх, але вона продовжує перемагати.

Також перед змаганнями Магучіх радує своїх уболівальників в соціальних мережах цікавими фото та відео, передає портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава активно веде соціальні мережі, але в Instagram у неї менше фоловерів ніж у колеги по цеху Юлії Левченко. На Магучіх підписані всього 432 тисячі чоловік.

Магучіх вразила своєю красою

Зовнішність Магучіх гармонійно поєднує силу, грацію та природну красу, що привертає увагу вболівальників і фотографів по всьому світу.

До того ж в ній досі присутня натуральність, оскільки вона мало користується яскравими макіяжами, як на стадіоні так і вдома.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp
Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Спортивна фізична форма, стрункість, її довгі ноги підкреслюють, що це спортсменка вищих досягнень. На одному з останніх відео в соцмережах Ярослава показала, що це значить. Українка дуже швидко пробігла спринтерську дистанцію. З таким темпом та кроком вона могла б стати успішною спринтеркою.

 

Нагадаємо, ексфутболіст "Динамо" Артем Мілевський розповів, хто наводив на нього реальний страх.

Розклад та трансляція етапу, де виступлять Магучіх та Юлія Левченко.

Російський воротар відреагував на те, що його можуть вигнати з "ПСЖ" заради Іллі Забарного.

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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