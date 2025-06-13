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Головна Спорт Де і коли дивитися Магучіх та Левченко на турнірі в Стокгольмі

Де і коли дивитися Магучіх та Левченко на турнірі в Стокгольмі

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 17:07
Магучіх та Левченко на BAUHAUS-galan — розклад і трансляція
Ярослава Магучіх ділиться емоціями після перемоги. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Де та коли дивитися турнір за участю українок

Етап Діамантової ліги в Стокгольмі відбудеться 15 червня на Олімпійському стадіоні. Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко заявлені в жіночий сектор легкоатлетичного змагання зі стрибків у висоту.

Українці зможуть подивитися трансляцію турніру в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярослава Магучіх є володаркою світового рекорду року (2.10 м у Парижі), яка виграла Діамантову лігу та чемпіонат Європи. Юлія Левченко вже показала стабільні результати, що гарантувало їй перший подіум у сезоні.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Новини.LIVE

BAUHAUS-galan — один з найпрестижніших етапів Діамантової ліги, що проводиться щорічно з 1967 року в Олімпійському стадіоні Стокгольма. Це шанс пробитися у світову еліту і набрати важливі очки перед чемпіонатом світу.

Де та коли дивитися турнір за участю українок

Трансляція етапу Діамантової ліги в Стокгольмі буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне" з коментарями українською мовою. Також турнір можна буде побачити на офіційних платформах турніру з міжнародним ефіром. Пряма трансляція розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Виступи Магучіх та Левченко в цьому сезоні — справжній подарунок для фанатів. Олімпійська чемпіонка вже довела готовність до великих вершин, а її партнерка по команді повертається після травми та має намір повернутися до топ-5 світового рейтингу.

Нагадаємо, Юлія Левченко вважається однією з найкрасивіших спортсменок України.

Артем Мілевський назвав жінку, до якої намагався не наближатися в найкращий період своєї кар'єри.

Арда Туран уже встиг образити вболівальників "Динамо" скандальною заявою.

Жозе Моурінью запросив до Туреччини гравця збірної Англії, який хоче піти з "Манчестер Юнайтед".

спорт Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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