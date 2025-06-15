Леоненко раскритиковал методы работы Арды Турана

Арда Туран отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард сборной Украины и спортивный эксперт Виктор Леоненко высказался о назначении Арды Турана главным тренером донецкого "Шахтера". По его мнению, турецкий специалист может вызвать проблемы внутри коллектива.

Леоненко предположил, что у некоторых игроков уже могут возникать сомнения в методах работы нового штаба, сообщает "Блик".

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Арда Туран во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Леоненко — о Туране и реакции на слова о "Динамо"

Комментатор также отреагировал на громкие заявления Турана по поводу киевского "Динамо", отметив, что такие слова скорее вредят имиджу клуба, чем укрепляют его позиции. По мнению Леоненко, после этой пресс-конференции у "Шахтера" стало меньше нейтральных болельщиков, а фанаты "Динамо" получили дополнительную мотивацию.

"Мне не нравится, что весь штаб "Шахтера" состоит из турок. Где украинские тренеры, чтобы перенимать опыт? Сейчас команду уже можно называть "Шахтерспор", — сказал Леоненко.

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