Леоненко раскритиковал методы работы Арды Турана

Леоненко объяснил, что не так с новым тренером Шахтера Тураном
Бывший форвард сборной Украины и спортивный эксперт Виктор Леоненко высказался о назначении Арды Турана главным тренером донецкого "Шахтера". По его мнению, турецкий специалист может вызвать проблемы внутри коллектива.
Леоненко предположил, что у некоторых игроков уже могут возникать сомнения в методах работы нового штаба, сообщает "Блик".
Виктор Леоненко выразил обеспокоенность тем, что интенсивность тренировок Арды Турана может привести к усталости ключевых футболистов, особенно бразильцев, для которых перегрузки могут стать демотивирующим фактором.
Леоненко — о Туране и реакции на слова о "Динамо"
Комментатор также отреагировал на громкие заявления Турана по поводу киевского "Динамо", отметив, что такие слова скорее вредят имиджу клуба, чем укрепляют его позиции. По мнению Леоненко, после этой пресс-конференции у "Шахтера" стало меньше нейтральных болельщиков, а фанаты "Динамо" получили дополнительную мотивацию.
"Мне не нравится, что весь штаб "Шахтера" состоит из турок. Где украинские тренеры, чтобы перенимать опыт? Сейчас команду уже можно называть "Шахтерспор", — сказал Леоненко.
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