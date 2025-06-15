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Головна Спорт Леоненко пояснив, що не так із новим тренером Шахтаря Тураном

Леоненко пояснив, що не так із новим тренером Шахтаря Тураном

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Дата публікації: 15 червня 2025 10:22
Леоненко розкритикував методи роботи Арди Турана
Арда Туран відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Леоненко — про Турана та реакцію на слова про "Динамо"

Колишній форвард збірної України та спортивний експерт Віктор Леоненко висловився про призначення Арди Турана головним тренером донецького "Шахтаря". На його думку, турецький фахівець може спричинити проблеми всередині колективу.

Леоненко припустив, що в деяких гравців уже можуть виникати сумніви в методах роботи нового штабу, повідомляє "Блік".

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Віктор Леоненко висловив занепокоєння тим, що інтенсивність тренувань Арди Турана може призвести до втоми ключових футболістів, особливо бразильців, для яких перевантаження можуть стати демотивуючим фактором.

Арда Туран
Арда Туран під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Леоненко — про Турана та реакцію на слова про "Динамо"

Коментатор також відреагував на гучні заяви Турана щодо київського "Динамо", зазначивши, що такі слова скоріше шкодять іміджу клубу, ніж зміцнюють його позиції. На думку Леоненка, після цієї пресконференції в "Шахтаря" стало менше нейтральних уболівальників, а фанати "Динамо" отримали додаткову мотивацію.

"Мені не подобається, що весь штаб "Шахтаря" складається з турків. Де українські тренери, щоб переймати досвід? Зараз команду вже можна називати "Шахтарспор", — сказав Леоненко.

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спорт футбол ФК Шахтар тренер Віктор Леоненко Арда Туран
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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