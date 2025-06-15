Зубков і його колишня дружина Анна разом відпочивають у Бодрумі — фото, відео

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вінгер "Трабзонспора" та збірної України Олександр Зубков наразі відпочиває після важкого сезону. Разом з ним його колишня дружина Анна, яка стала його новою дівчиною.

Анна офіційно розлучилася з Олександром через зради, Однак наразі без додаткових умов може зустрічатися з ним, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анна та Олександр Зубкови одружилися в жовтні 2019 року. У січні 2021 року в подружжя народилася донька Софія, а їхнє сімейне життя здавалося щасливим. Однак у травні 2024-го Анна публічно звинуватила Олександра у зраді, оприлюднивши в Instagram переписку та докази стосунків з іншими жінками.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вона зазначила, що дізналася про невірність випадково, перебуваючи з донькою у Варшаві. Пізніше дівчина видалила ці повідомлення, бо вже почалася травля Олександра.

У січні 2025-го Анна подала на розлучення, й обидва повидаляли спільні фото в соцмережах. Пізніше стало відомо, що вони досі разом, але не в офіційному статусі.

Наразі пара відпочиває в турецькому Бодрумі, звідки Анна постить відверті фото в купальнику.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

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