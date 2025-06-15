Зубков и его бывшая жена Анна вместе отдыхают в Бодруме — фото, видео

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Вингер "Трабзонспора" и сборной Украины Александр Зубков сейчас отдыхает после тяжелого сезона. Вместе с ним его бывшая жена Анна, которая стала его новой девушкой.

Анна официально развелась с Александром из-за измен, однако сейчас без дополнительных условий может встречаться с ним, сообщил портал Новини.LIVE.

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Анна и Александр Зубковы поженились в октябре 2019 года. В январе 2021 года у супругов родилась дочь София, а их семейная жизнь казалась счастливой. Однако в мае 2024-го Анна публично обвинила Александра в измене, обнародовав в Instagram переписку и доказательства отношений с другими женщинами.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Она отметила, что узнала о неверности случайно, находясь с дочерью в Варшаве. Позже девушка удалила эти сообщения, потому что уже началась травля Александра.

В январе 2025-го Анна подала на развод, и оба удалили совместные фото в соцсетях. Позже стало известно, что они до сих пор вместе, но не в официальном статусе.

Сейчас пара отдыхает в турецком Бодруме, откуда Анна постит откровенные фото в купальнике.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

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