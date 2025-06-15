Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Девушка Зубкова разделась и показала свои формы на отдыхе

Девушка Зубкова разделась и показала свои формы на отдыхе

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 08:55
Зубков и его бывшая жена Анна вместе отдыхают в Бодруме — фото, видео
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Ключові моменти Зубковы переживают новый период влюбленности

Вингер "Трабзонспора" и сборной Украины Александр Зубков сейчас отдыхает после тяжелого сезона. Вместе с ним его бывшая жена Анна, которая стала его новой девушкой.

Анна официально развелась с Александром из-за измен, однако сейчас без дополнительных условий может встречаться с ним, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зубковы переживают новый период влюбленности

Анна и Александр Зубковы поженились в октябре 2019 года. В январе 2021 года у супругов родилась дочь София, а их семейная жизнь казалась счастливой. Однако в мае 2024-го Анна публично обвинила Александра в измене, обнародовав в Instagram переписку и доказательства отношений с другими женщинами.

Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Она отметила, что узнала о неверности случайно, находясь с дочерью в Варшаве. Позже девушка удалила эти сообщения, потому что уже началась травля Александра.

В январе 2025-го Анна подала на развод, и оба удалили совместные фото в соцсетях. Позже стало известно, что они до сих пор вместе, но не в официальном статусе.

Сейчас пара отдыхает в турецком Бодруме, откуда Анна постит откровенные фото в купальнике.

Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna
Анна Зубкова
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Напомним, экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что боялся одну журналистку.

Расписание и трансляция матчей этапа в Стокгольме — на нем выступят Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Российский вратарь "ПСЖ" признался, что думает о трансфере Ильи Забарного.

футбол Александр Зубков жены футболистов Трабзонспор Анна Зубкова
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации