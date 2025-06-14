Реал хоче замінити Куртуа зірковим голкіпером Порту Діогу Коштою

Реал замінить Луніна та Куртуа португальською зіркою
У мадридському "Реалі" новий тренер Хабі Алонсо не розраховує на голкіперів Тібо Куртуа та Андрія Луніна. Іспанцю потрібен інший голкіпер.
Ім'я бажаного воротаря повідомив портал DefensaCentral.
"Реал" позбудеться своїх воротарів
Мадридський клуб націлився на зіркового воротаря збірної Португалії та "Порту" Діогу Кошту.
За інформацією джерела, "Реал" планує підписати 25-річного голкіпера влітку 2026 року за 50 мільйонів євро.
Кошта розглядається як довгострокова заміна Куртуа, чий контракт діє до літа 2026 року.
У сезоні 2024/25 Кошта провів за "Порту" 43 матчі, пропустив 45 голів і 19 разів зберіг ворота недоторканними. Футболіста визнали найкращим воротарем чемпіонату Португалії.
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