Реал хоче замінити Куртуа зірковим голкіпером Порту Діогу Коштою

Андрій Лунін. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" новий тренер Хабі Алонсо не розраховує на голкіперів Тібо Куртуа та Андрія Луніна. Іспанцю потрібен інший голкіпер.

Ім'я бажаного воротаря повідомив портал DefensaCentral.

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Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/my_courtois

"Реал" позбудеться своїх воротарів

Мадридський клуб націлився на зіркового воротаря збірної Португалії та "Порту" Діогу Кошту.

За інформацією джерела, "Реал" планує підписати 25-річного голкіпера влітку 2026 року за 50 мільйонів євро.

Кошта розглядається як довгострокова заміна Куртуа, чий контракт діє до літа 2026 року.

У сезоні 2024/25 Кошта провів за "Порту" 43 матчі, пропустив 45 голів і 19 разів зберіг ворота недоторканними. Футболіста визнали найкращим воротарем чемпіонату Португалії.

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