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Главная Спорт Реал заменит Лунина и Куртуа португальской звездой

Реал заменит Лунина и Куртуа португальской звездой

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Дата публикации 14 июня 2025 23:59
Реал хочет заменить Куртуа звездным голкипером Порту Диогу Коштой
Андрей Лунин. Фото: Reuters
Ключові моменти "Реал" избавится от своих вратарей

В мадридском "Реале" новый тренер Хаби Алонсо не рассчитывает на голкиперов Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Испанцу нужен другой голкипер.

Имя желаемого вратаря сообщил портал DefensaCentral.

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Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/my_courtois

"Реал" избавится от своих вратарей

Мадридский клуб нацелился на звездного вратаря сборной Португалии и "Порту" Диогу Кошту.

По информации источника, "Реал" планирует подписать 25-летнего голкипера летом 2026 года за 50 миллионов евро.

Кошта рассматривается как долгосрочная замена Куртуа, чей контракт действует до лета 2026 года.

В сезоне 2024/25 Кошта провел за "Порту" 43 матча, пропустил 45 голов и 19 раз сохранил ворота неприкосновенными. Футболиста признали лучшим вратарем чемпионата Португалии.

Напомним, бывший игрок сборной Украины Артем Милевский рассказал, кого боялся.

Расписание и трансляция этапа по легкой атлетике — на нем выступят Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Российский вратарь "ПСЖ" рассказал, покинет ли клуб в случае трансфера Забарного.

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Тибо Куртуа
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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