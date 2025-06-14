Реал хочет заменить Куртуа звездным голкипером Порту Диогу Коштой

Андрей Лунин. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" новый тренер Хаби Алонсо не рассчитывает на голкиперов Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Испанцу нужен другой голкипер.

Имя желаемого вратаря сообщил портал DefensaCentral.

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Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/my_courtois

"Реал" избавится от своих вратарей

Мадридский клуб нацелился на звездного вратаря сборной Португалии и "Порту" Диогу Кошту.

По информации источника, "Реал" планирует подписать 25-летнего голкипера летом 2026 года за 50 миллионов евро.

Кошта рассматривается как долгосрочная замена Куртуа, чей контракт действует до лета 2026 года.

В сезоне 2024/25 Кошта провел за "Порту" 43 матча, пропустил 45 голов и 19 раз сохранил ворота неприкосновенными. Футболиста признали лучшим вратарем чемпионата Португалии.

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