Новая пассия Трента Александер-Арнольда поразила болельщиков

Трент Александр-Арнольд и Эстель Бенке. Фото: instagram.com/trent/

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского "Реала". Английский защитник подписал контракт на шесть лет и уже был представлен на базе клуба в Валдебебасе.

Его трансфер из "Ливерпуля" стал одной из главных сенсаций лета. "Реал" подписал одного из лучших крайних защитников мира без компенсации, сообщает портал Новини.LIVE.

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Но в центре внимания оказался не сам футболист, а его спутница. На презентацию в Мадрид Трент Александер-Арнольд прибыл вместе с девушкой, моделью Эстель Бенке. Пара не расстается с осени 2024 года, и теперь их называют новой звездной парой столицы Испании.

Эстель Бенке на отдыхе. Фото: instagram.com/estellebke/

Что известно о девушке новой звезды "Реала"

Эстель Бенке — 26-летняя модель, популярная в Instagram, где у нее более 100 тысяч подписчиков. До отношений с Трентом девушка была малоизвестной, но с осени 2024 года стала часто появляться с ним на мероприятиях и отдыхе — от Беверли-Хиллз до закрытых клубов в Котсуолдсе. Их романтический уикенд в Soho Farmhouse и совместные фото стали первыми официальными подтверждениями их пары.

Эстель Бенке в Италии. Фото: instagram.com/estellebke/

На презентации "Реала" Эстель сидела рядом с семьей Трента, блистая в элегантном белом платье с открытым плечом. СМИ сразу подхватили образ Бенке, а испанские фанаты назвали ее "новой королевой Бернабеу". Похоже, мадридская жизнь началась для обоих с оваций.

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