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Главная Спорт Новичок Реала поразил болельщиков своей новой девушкой

Новичок Реала поразил болельщиков своей новой девушкой

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Дата публикации 13 июня 2025 14:31
Новая пассия Трента Александер-Арнольда поразила болельщиков
Трент Александр-Арнольд и Эстель Бенке. Фото: instagram.com/trent/
Ключові моменти Что известно о девушке новой звезды "Реала"

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком мадридского "Реала". Английский защитник подписал контракт на шесть лет и уже был представлен на базе клуба в Валдебебасе.

Его трансфер из "Ливерпуля" стал одной из главных сенсаций лета. "Реал" подписал одного из лучших крайних защитников мира без компенсации, сообщает портал Новини.LIVE.

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Но в центре внимания оказался не сам футболист, а его спутница. На презентацию в Мадрид Трент Александер-Арнольд прибыл вместе с девушкой, моделью Эстель Бенке. Пара не расстается с осени 2024 года, и теперь их называют новой звездной парой столицы Испании. 

Эстель Бенке
Эстель Бенке на отдыхе. Фото: instagram.com/estellebke/

Что известно о девушке новой звезды "Реала"

Эстель Бенке — 26-летняя модель, популярная в Instagram, где у нее более 100 тысяч подписчиков. До отношений с Трентом девушка была малоизвестной, но с осени 2024 года стала часто появляться с ним на мероприятиях и отдыхе — от Беверли-Хиллз до закрытых клубов в Котсуолдсе. Их романтический уикенд в Soho Farmhouse и совместные фото стали первыми официальными подтверждениями их пары. 

Эстель Бенке
Эстель Бенке в Италии. Фото: instagram.com/estellebke/

На презентации "Реала" Эстель сидела рядом с семьей Трента, блистая в элегантном белом платье с открытым плечом. СМИ сразу подхватили образ Бенке, а испанские фанаты назвали ее "новой королевой Бернабеу". Похоже, мадридская жизнь началась для обоих с оваций. 

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спорт футбол Реал Мадрид жены футболистов Трент Александер-Арнольд
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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