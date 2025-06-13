Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Новачок Реала вразив уболівальників своєю новою дівчиною

Новачок Реала вразив уболівальників своєю новою дівчиною

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 14:31
Нова пасія Трента Александер-Арнольда вразила вболівальників
Трент Александр-Арнольд та Естель Бенке. Фото: instagram.com/trent/
Ключові моменти Що відомо про дівчину нової зірки "Реала"

Трент Александер-Арнольд офіційно став гравцем мадридського "Реала". Англійський захисник підписав контракт на шість років та вже був представлений на базі клубу у Валдебебасі.

Його трансфер із "Ліверпуля" став однією з головних сенсацій літа. "Реал" підписав одного з найкращих крайніх захисників світу без компенсації, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Але в центрі уваги опинився не сам футболіст, а його супутниця. На презентацію в Мадрид Трент Александер-Арнольд прибув разом із дівчиною, моделлю Естель Бенке. Пара не розлучається з осені 2024 року, і тепер їх називають новою зірковою парою столиці Іспанії.

Эстель Бенке
Естель Бенке на відпочинку. Фото: instagram.com/estellebke/

Що відомо про дівчину нової зірки "Реала"

Естель Бенке — 26-річна модель, популярна в Instagram, де в неї понад 100 тисяч підписників. До стосунків із Трентом дівчина була маловідомою, але з осені 2024 року стала часто з'являтися з ним на заходах та відпочинку — від Беверлі-Гіллз до закритих клубів у Котсуолдсі. Їхній романтичний вікенд у Soho Farmhouse та спільні фото стали першими офіційними підтвердженнями їхньої пари.

Эстель Бенке
Естель Бенке в Італії. Фото: instagram.com/estellebke/

На презентації "Реала" Естель сиділа поруч із сім'єю Трента, сяючи в елегантній білій сукні з відкритим плечем. ЗМІ одразу підхопили образ Бенке, а іспанські фанати назвали її "новою королевою Бернабеу". Схоже, мадридське життя почалося для обох з овацій.

Нагадаємо, однією з найкрасивіших українок у спорті залишається легкоатлетка Юлія Левченко.

"Ліверпуль" не поспішає шукати заміну Тренту, але збирається посилити атаку за допомогою зірок футболу.

Жозе Моурінью хоче купити у своєму колишньому клубі футболіста збірної Англії.

Донецький "Шахтар" збирається переїхати до Словенії на матчі єврокубків.

спорт футбол Реал Мадрид дружини футболістів Трент Александер-Арнольд
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації