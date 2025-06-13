Нова пасія Трента Александер-Арнольда вразила вболівальників

Трент Александр-Арнольд та Естель Бенке. Фото: instagram.com/trent/

Трент Александер-Арнольд офіційно став гравцем мадридського "Реала". Англійський захисник підписав контракт на шість років та вже був представлений на базі клубу у Валдебебасі.

Його трансфер із "Ліверпуля" став однією з головних сенсацій літа. "Реал" підписав одного з найкращих крайніх захисників світу без компенсації, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Але в центрі уваги опинився не сам футболіст, а його супутниця. На презентацію в Мадрид Трент Александер-Арнольд прибув разом із дівчиною, моделлю Естель Бенке. Пара не розлучається з осені 2024 року, і тепер їх називають новою зірковою парою столиці Іспанії.

Естель Бенке на відпочинку. Фото: instagram.com/estellebke/

Що відомо про дівчину нової зірки "Реала"

Естель Бенке — 26-річна модель, популярна в Instagram, де в неї понад 100 тисяч підписників. До стосунків із Трентом дівчина була маловідомою, але з осені 2024 року стала часто з'являтися з ним на заходах та відпочинку — від Беверлі-Гіллз до закритих клубів у Котсуолдсі. Їхній романтичний вікенд у Soho Farmhouse та спільні фото стали першими офіційними підтвердженнями їхньої пари.

Естель Бенке в Італії. Фото: instagram.com/estellebke/

На презентації "Реала" Естель сиділа поруч із сім'єю Трента, сяючи в елегантній білій сукні з відкритим плечем. ЗМІ одразу підхопили образ Бенке, а іспанські фанати назвали її "новою королевою Бернабеу". Схоже, мадридське життя почалося для обох з овацій.

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