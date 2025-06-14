Стало відомо, скільки років передбачено в контракті Забарного з ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Наразі французький "ПСЖ" та англійський "Борнмут" дуже близькі до завершення перемовин щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. На перемовини вплинуло бажання гравця змінити команду.

Портал RMC Sport повідомив деталі особистого контракту Забарного.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Які умови "ПСЖ" дасть Забарному

За інформацією джерела, 22-річний футболіст уже погодив особистий контракт із паризьким клубом, розрахований до 30 червня 2030 року.

Переговори між "ПСЖ" та "Борнмутом", за який виступає Забарний, досягли фінальної стадії. Сторони наблизилися до угоди, а сума трансферу, ймовірно, перевищить 60 мільйонів євро. Раніше "вишні" вимагали 75 млн, а "ПСЖ" не давав більше ніж 50 млн євро.

Сам Забарний рішуче налаштований на перехід і повідомив керівництво "Борнмута" про своє бажання приєднатися до "ПСЖ". Якраз, позиція українця вплинула на поступки "вишень".

Зазначимо, що 20% від суми трансферу отримає київське "Динамо".

Нагадаємо, колишній гравець "Динамо" Київ Артем Мілевський раніше тікав від відомої людини.

Розклад этапу Діамантової ліги з легкої атлетики, де змагатимуться Ярослава Магучіх та Юлія Левченко у стрибках у висоту.

Російський воротар "ПСЖ" Сафонов висловився про можливий трансфер Забарного, який може позбавити його місця в команді.