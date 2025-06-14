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Головна Спорт Забарний переїде у Францію — ПСЖ та Борнмут пішли на поступки

Забарний переїде у Францію — ПСЖ та Борнмут пішли на поступки

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Дата публікації: 14 червня 2025 13:55
ПСЖ та Борнмут домовились про трансфер Забарного — на яких умовах
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Ключові моменти "ПСЖ" та "Борнмут" домовились

У Європі продовжуються перемовини між "ПСЖ" та "Борнмутом" щодо переходу українського центрального захисника Іллі Забарного. В останні дні позиції клубів стали більш гнучкими.

Завдяки цьому Забарний наразі дуже близько до переходу, передав інсайдер Маттео Моретто.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

"ПСЖ" та "Борнмут" домовились

За інформацією джерела, спершу "ПСЖ" було готове заплатити за Забарного не більше 50 млн євро. "Борнмут" хотів не менше 75 млн євро, оскільки їм потрібно ділитись з "Динамо" Київ, яке має право на 20% від суми трансферу.

В останні дні обидва клуби пішли на поступки та домовились щодо трансферу 22-річного футболіста за 60 млн євро.

Забарний раніше домовився з "ПСЖ" щодо умов особистого контракту.

Минулого сезону Забарний провів за "Борнмут" 39 матчів, в яких зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив футболіста в 42 млн євро.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України Артем Мілевський розповів, кого боявся.

Розклад та трансляція етапу з легкої атлетики — на ньому виступлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Російський воротар "ПСЖ" розповів, чи покине клуб у разі трансферу Забарного.

Раніше свою вроду показала українська егкоатлетка Левченко.

футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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