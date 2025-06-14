ПСЖ та Борнмут домовились про трансфер Забарного — на яких умовах

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

У Європі продовжуються перемовини між "ПСЖ" та "Борнмутом" щодо переходу українського центрального захисника Іллі Забарного. В останні дні позиції клубів стали більш гнучкими.

Завдяки цьому Забарний наразі дуже близько до переходу, передав інсайдер Маттео Моретто.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

"ПСЖ" та "Борнмут" домовились

За інформацією джерела, спершу "ПСЖ" було готове заплатити за Забарного не більше 50 млн євро. "Борнмут" хотів не менше 75 млн євро, оскільки їм потрібно ділитись з "Динамо" Київ, яке має право на 20% від суми трансферу.

В останні дні обидва клуби пішли на поступки та домовились щодо трансферу 22-річного футболіста за 60 млн євро.

Забарний раніше домовився з "ПСЖ" щодо умов особистого контракту.

Минулого сезону Забарний провів за "Борнмут" 39 матчів, в яких зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив футболіста в 42 млн євро.

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