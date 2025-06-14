ПСЖ и Борнмут договорились о трансфере Забарного — на каких условиях

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

В Европе продолжаются переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом" по переходу украинского центрального защитника Ильи Забарного. В последние дни позиции клубов стали более гибкими.

Благодаря этому Забарный сейчас очень близок к переходу, передал инсайдер Маттео Моретто.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

"ПСЖ" и "Борнмут" договорились

По информации источника, сначала "ПСЖ" было готово заплатить за Забарного не более 50 млн евро. "Борнмут" хотел не менее 75 млн евро, поскольку им нужно делиться с "Динамо" Киев, которое имеет право на 20% от суммы трансфера.

В последние дни оба клуба пошли на уступки и договорились о трансфере 22-летнего футболиста за 60 млн евро.

Забарный ранее договорился с "ПСЖ" об условиях личного контракта.

В прошлом сезоне Забарный провел за "Борнмут" 39 матчей, в которых сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценил футболиста в 42 млн евро.

Напомним, бывший игрок сборной Украины Артем Милевский рассказал, кого боялся.

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