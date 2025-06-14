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Главная Спорт Стали известны детали контракта Забарного с ПСЖ

Стали известны детали контракта Забарного с ПСЖ

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Дата публикации 14 июня 2025 23:35
Стало известно, сколько лет предусмотрено в контракте Забарного с ПСЖ
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Ключові моменти Какие условия "ПСЖ" даст Забарному

Сейчас французский "ПСЖ" и английский "Борнмут" очень близки к завершению переговоров по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. На переговоры повлияло желание игрока сменить команду.

Портал RMC Sport сообщил детали личного контракта Забарного.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Какие условия "ПСЖ" даст Забарному

 

По информации источника, 22-летний футболист уже согласовал личный контракт с парижским клубом, рассчитанный до 30 июня 2030 года.

Переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом", за который выступает Забарный, достигли финальной стадии. Стороны приблизились к соглашению, а сумма трансфера, вероятно, превысит 60 миллионов евро. Ранее "вишни" требовали 75 млн, а "ПСЖ" не давал больше 50 млн евро.

Сам Забарный решительно настроен на переход и уведомил руководство "Борнмута" о своем желании присоединиться к "ПСЖ". Как раз, позиция украинца повлияла на уступки "вишен".

Отметим, что 20% от суммы трансфера получит киевское "Динамо".

Напомним, бывший игрок "Динамо" Киев Артем Милевский ранее убегал от известного человека.

Расписание этапа Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, где будут соревноваться Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту.

Российский вратарь "ПСЖ" Сафонов высказался о возможном трансфере Забарного, который может лишить его места в команде.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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