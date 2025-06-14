Стало известно, сколько лет предусмотрено в контракте Забарного с ПСЖ

Стали известны детали контракта Забарного с ПСЖ
Сейчас французский "ПСЖ" и английский "Борнмут" очень близки к завершению переговоров по трансферу украинского центрального защитника Ильи Забарного. На переговоры повлияло желание игрока сменить команду.
Портал RMC Sport сообщил детали личного контракта Забарного.
Какие условия "ПСЖ" даст Забарному
По информации источника, 22-летний футболист уже согласовал личный контракт с парижским клубом, рассчитанный до 30 июня 2030 года.
Переговоры между "ПСЖ" и "Борнмутом", за который выступает Забарный, достигли финальной стадии. Стороны приблизились к соглашению, а сумма трансфера, вероятно, превысит 60 миллионов евро. Ранее "вишни" требовали 75 млн, а "ПСЖ" не давал больше 50 млн евро.
Сам Забарный решительно настроен на переход и уведомил руководство "Борнмута" о своем желании присоединиться к "ПСЖ". Как раз, позиция украинца повлияла на уступки "вишен".
Отметим, что 20% от суммы трансфера получит киевское "Динамо".
Напомним, бывший игрок "Динамо" Киев Артем Милевский ранее убегал от известного человека.
Расписание этапа Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, где будут соревноваться Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту.
Российский вратарь "ПСЖ" Сафонов высказался о возможном трансфере Забарного, который может лишить его места в команде.
Читайте Новини.LIVE!