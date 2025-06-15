Гімнасти збірної України зганьбилися в готелі в Німеччині

Українські гімнасти влаштували погром у готелі після Євро-2025
Збірна України зі спортивної гімнастики опинилася в центрі скандалу після завершення чемпіонату Європи. В одному з номерів готелю в Лейпцигу залишився справжній розгром.
Як повідомляє "Телеграф", у кімнаті проживали Олег Верняєв та Владислав Грика.
Після від'їзду спортсменів у номері було розбито лампи, зламано кришку унітазу та засмічено сифон блювотними масами. На прибирання номера знадобилося додатково 370 євро, які, за інформацією джерела, оплатив сам Верняєв.
Що відомо про виступ України на Євро-2025
На континентальній першості в Німеччині "синьо-жовта" команда зі спортивної гімнастики виграла тільки одну медаль. Бронзу в опорному стрибку виборов Назар Чепурний.
Цього результату виявилося недостатньо, щоб компенсувати ганебну репутацію після інциденту в готелі.
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