Гімнасти збірної України зганьбилися в готелі в Німеччині

Збірна України з гімнастики. Фото: instagram.com/verniaiev13/

Збірна України зі спортивної гімнастики опинилася в центрі скандалу після завершення чемпіонату Європи. В одному з номерів готелю в Лейпцигу залишився справжній розгром.

Як повідомляє "Телеграф", у кімнаті проживали Олег Верняєв та Владислав Грика.

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Після від'їзду спортсменів у номері було розбито лампи, зламано кришку унітазу та засмічено сифон блювотними масами. На прибирання номера знадобилося додатково 370 євро, які, за інформацією джерела, оплатив сам Верняєв.

Владислав Грика (ліворуч) і Олег Верняєв. Фото: instagram.com/vladyslav_hryko/

Що відомо про виступ України на Євро-2025

На континентальній першості в Німеччині "синьо-жовта" команда зі спортивної гімнастики виграла тільки одну медаль. Бронзу в опорному стрибку виборов Назар Чепурний.

Цього результату виявилося недостатньо, щоб компенсувати ганебну репутацію після інциденту в готелі.

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