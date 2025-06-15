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Головна Спорт Українські гімнасти влаштували погром у готелі після Євро-2025

Українські гімнасти влаштували погром у готелі після Євро-2025

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 12:31
Гімнасти збірної України зганьбилися в готелі в Німеччині
Збірна України з гімнастики. Фото: instagram.com/verniaiev13/
Ключові моменти Що відомо про виступ України на Євро-2025

Збірна України зі спортивної гімнастики опинилася в центрі скандалу після завершення чемпіонату Європи. В одному з номерів готелю в Лейпцигу залишився справжній розгром.

Як повідомляє "Телеграф", у кімнаті проживали Олег Верняєв та Владислав Грика.

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Після від'їзду спортсменів у номері було розбито лампи, зламано кришку унітазу та засмічено сифон блювотними масами. На прибирання номера знадобилося додатково 370 євро, які, за інформацією джерела, оплатив сам Верняєв.

Олег Верняев
Владислав Грика (ліворуч) і Олег Верняєв. Фото: instagram.com/vladyslav_hryko/

Що відомо про виступ України на Євро-2025

На континентальній першості в Німеччині "синьо-жовта" команда зі спортивної гімнастики виграла тільки одну медаль. Бронзу в опорному стрибку виборов Назар Чепурний.

Цього результату виявилося недостатньо, щоб компенсувати ганебну репутацію після інциденту в готелі.

Нагадаємо, найкращі українські легкоатлетки вже 15 червня візьмуть участь у важливому міжнародному турнірі в Стокгольмі.

Де вважають за краще провести відпустку Ярослава Магучіх, Олександр Зінченко, Ольга Харлан та інші спортсмени.

Віктор Леоненко дав негативну характеристику Арді Турану та засумнівався в тому, що "Шахтар" стане чемпіоном.

Дружина колишньої зірки "гірників" опублікувала кадри нової гарячої фотосесії.

скандал спорт Олег Верняєв Гімнастика спортивна гімнастика
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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