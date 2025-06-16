Лобановского обвинили в сопротивлении украинизации

Валерий Лобановский. Фото: "Динамо" Киев

В одном из украинских СМИ появилась публикация, в которой легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского обвинили в "борьбе с украинизацией". События цепляют время конца 80-х и 90-е годы.

Эта статья "Украинской недели" вызвала большие споры в обществе.

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Статья утверждает, что из Лобановского не стоит делать кумира, поскольку он сознательно и системно формировал русскоязычную среду и был одним из адептов словосочетания "какая разница".

Валерий Лобановский. Фото: "Динамо" Киев

За что обвинили Лобановского

В материале приводится старая статья Лобановского, датированная 1989 годом, где он акцентировал внимание на том, что Киев разделился на украиноязычных и русскоязычных. Тренер критиковал поднятие языкового вопроса, утверждая, что украинский язык не подвергался притеснениям.

Слова Лобановского были понятны в контексте 1989 года и время независимости до Оранжевой революции, когда больше людей поняли вопрос важности языка.

Тренер жил, писал и говорил в старом контексте и не было так много событий, которые изменили бы его мнение. Возможно, пережив бы две революции, конфликт на острове Тузла и войну с Россией тренер мог бы изменить взгляды. Определенные известные люди только после 24 февраля 2022 года поняли, насколько украинский язык и культура важны.

Сейчас не нужно критиковать человека, который стал символом успеха Украины на международной арене, что способствовало национальной гордости. Он умер до того, как нация пережила моменты, которые ее сблизили. Когда же это произошло, то Валерий Васильевич уже умер.

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