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Главная Спорт Магучих объяснила причину поражения в Стокгольме

Магучих объяснила причину поражения в Стокгольме

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Дата публикации 15 июня 2025 21:15
Магучих удивила причиной поражения на этапе Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих после неудачного прыжка. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Скандальный эпизод с высотой 2.01 м Что сказала Магучих после финиша

Украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих неожиданно уступила победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Ее результат — 1.99 метра — оказался ниже, чем у австралийки Николы Олислагерс, которая взяла планку 2.01 м.

Таким образом, прервалась двухлетняя победная серия Магучих на соревнованиях под открытым небом. Предыдущий раз Ярослава не побеждала на этапах Лиги еще в 2023 году, сообщает "Суспільне Спорт".

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Скандальный эпизод с высотой 2.01 м

Ключевым моментом соревнований стало недоразумение с переносом планки. После неудачной первой попытки на высоте 2.01 м Магучих проконсультировалась со своей тренером и попыталась изменить высоту на 2.03 м. Однако организаторы отказали из-за уже запущенного отсчета. 

Украинка пыталась оспорить решение судей, но была вынуждена продолжить прыжки по первоначальному плану. Она сбила планку на 2.01 м, после чего смогла перенести ее на 2.03 м — но имела лишь одну попытку и не преодолела ее. 

Ярослава Магучих
Прыжок Магучих. Фото: скриншот YouTube

Что сказала Магучих после финиша

После завершения соревнований Ярослава дала комментарий, в котором признала, что не успела вовремя подойти к судьям для согласования переноса.

"Хотела перенести две попытки на 2.03 м, но не успела подойти, прежде чем пошел отсчет времени. Сказали — прыгай. Ничего страшного, у меня уже есть опыт и с судьями, и со временем", — рассказала спортсменка. 

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спорт Швеция Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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