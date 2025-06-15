Магучих удивила причиной поражения на этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих после неудачного прыжка. Фото: скриншот YouTube

Украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих неожиданно уступила победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Ее результат — 1.99 метра — оказался ниже, чем у австралийки Николы Олислагерс, которая взяла планку 2.01 м.

Таким образом, прервалась двухлетняя победная серия Магучих на соревнованиях под открытым небом. Предыдущий раз Ярослава не побеждала на этапах Лиги еще в 2023 году, сообщает "Суспільне Спорт".

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Ключевым моментом соревнований стало недоразумение с переносом планки. После неудачной первой попытки на высоте 2.01 м Магучих проконсультировалась со своей тренером и попыталась изменить высоту на 2.03 м. Однако организаторы отказали из-за уже запущенного отсчета.

Украинка пыталась оспорить решение судей, но была вынуждена продолжить прыжки по первоначальному плану. Она сбила планку на 2.01 м, после чего смогла перенести ее на 2.03 м — но имела лишь одну попытку и не преодолела ее.

Прыжок Магучих. Фото: скриншот YouTube

Что сказала Магучих после финиша

После завершения соревнований Ярослава дала комментарий, в котором признала, что не успела вовремя подойти к судьям для согласования переноса.

"Хотела перенести две попытки на 2.03 м, но не успела подойти, прежде чем пошел отсчет времени. Сказали — прыгай. Ничего страшного, у меня уже есть опыт и с судьями, и со временем", — рассказала спортсменка.

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