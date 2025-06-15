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Главная Спорт Магучих неожиданно проиграла Олислагерс в Швеции

Магучих неожиданно проиграла Олислагерс в Швеции

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Дата публикации 15 июня 2025 20:04
Магучих проиграла Олислагерс, Левченко стала четвертой
Ярослава Магучих и ее фирменный спальный мешок. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Как выступили Магучих и Левченко

Ярослава Магучих впервые за два года не выиграла соревнование по прыжкам в высоту в рамках Бриллиантовой лиги. На этапе в Стокгольме она заняла второе место с результатом 1.99 м, уступив Николе Олислагерс из Австралии.

Юлия Левченко в Швеции финишировала четвертой — ей покорилась высота 1.91 м. Это ее второй топ‑4 в сезоне, но далеко от медали, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Соревнования начались с высоты 1.91 м, где Ярослава Магучих и Никола Олислагерс прошли без ошибок. В итоге сформировалась четверка лидеров — на высоте 1.93 м они вместе с Жодзик и Паттерсон прошли без промахов. 

Юлия Левченко
Юлия Левченко (слева) и Вашти Каннингем. Фото: скриншот YouTube 

Как выступили Магучих и Левченко 

Борьба развернулась между двумя извечными соперницами. Ярослава Магучих и Никола Олислагерс в очной дуэли выяснили, кто займет первое место. Украинка почти при каждом прыжке задевала планку, но та не падала. А вот высоту 2.01 Ярослава покорить в этот раз не смогла. 

Никола Олислагерс
Никола Олислагерс и болельщики Ярославы Магучих. Фото: скриншот YouTube 

Таблица результатов

  • Никола Олислагерс (Австралия) — 2.01 м
  • Ярослава Магучих (Украина) —1.99 м
  • Мария Жодзик (Польша) —1.95 м
  • Юлия Левченко (Украина) —1.91 м
  • Энгла Нильссон (Швеция) — 1.91 м
  • Элеанор Паттерсон (Австралия) —1.91 м
  • Вашти Каннингем (США) — 1.91 м

Далее Магучих и Олислагерс преодолели высоту 1.95 м, а затем украинка первой взяла 1.97 м. Олислагерс пропустила эту высоту.

После успешного прыжка на 1.99 м обе спортсменки приступили к 2.01 м, которую первой взяла Олислагерс и обеспечила себе победу в Стокгольме. Магучих пыталась покорить планку 2.03 метра, но не сумела этого сделать. Три попытки австралийской спортсменки тоже оказались неудачными. 

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет в Париже в пятницу, 20 июня. 

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спорт Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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