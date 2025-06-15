Магучих проиграла Олислагерс, Левченко стала четвертой

Ярослава Магучих и ее фирменный спальный мешок. Фото: скриншот YouTube

Ярослава Магучих впервые за два года не выиграла соревнование по прыжкам в высоту в рамках Бриллиантовой лиги. На этапе в Стокгольме она заняла второе место с результатом 1.99 м, уступив Николе Олислагерс из Австралии.

Юлия Левченко в Швеции финишировала четвертой — ей покорилась высота 1.91 м. Это ее второй топ‑4 в сезоне, но далеко от медали, сообщает портал Новини.LIVE.

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Соревнования начались с высоты 1.91 м, где Ярослава Магучих и Никола Олислагерс прошли без ошибок. В итоге сформировалась четверка лидеров — на высоте 1.93 м они вместе с Жодзик и Паттерсон прошли без промахов.

Юлия Левченко (слева) и Вашти Каннингем. Фото: скриншот YouTube

Как выступили Магучих и Левченко

Борьба развернулась между двумя извечными соперницами. Ярослава Магучих и Никола Олислагерс в очной дуэли выяснили, кто займет первое место. Украинка почти при каждом прыжке задевала планку, но та не падала. А вот высоту 2.01 Ярослава покорить в этот раз не смогла.

Никола Олислагерс и болельщики Ярославы Магучих. Фото: скриншот YouTube

Таблица результатов

Никола Олислагерс (Австралия) — 2.01 м

Ярослава Магучих (Украина) —1.99 м

Мария Жодзик (Польша) —1.95 м

Юлия Левченко (Украина) —1.91 м

Энгла Нильссон (Швеция) — 1.91 м

Элеанор Паттерсон (Австралия) —1.91 м

Вашти Каннингем (США) — 1.91 м

Далее Магучих и Олислагерс преодолели высоту 1.95 м, а затем украинка первой взяла 1.97 м. Олислагерс пропустила эту высоту.

После успешного прыжка на 1.99 м обе спортсменки приступили к 2.01 м, которую первой взяла Олислагерс и обеспечила себе победу в Стокгольме. Магучих пыталась покорить планку 2.03 метра, но не сумела этого сделать. Три попытки австралийской спортсменки тоже оказались неудачными.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет в Париже в пятницу, 20 июня.

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