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Головна Спорт Магучіх несподівано програла Оліслагерс у Швеції

Магучіх несподівано програла Оліслагерс у Швеції

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Дата публікації: 15 червня 2025 20:04
Магучіх програла Оліслагерс, Левченко стала четвертою
Ярослава Магучіх та її фірмовий спальний мішок. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Як виступили Магучіх та Левченко

Ярослава Магучіх уперше за два роки не виграла змагання зі стрибків у висоту в рамках Діамантової ліги. На етапі в Стокгольмі вона посіла друге місце з результатом 1.99 м, поступившись Ніколі Оліслагерс з Австралії.

Юлія Левченко у Швеції фінішувала четвертою — їй підкорилася висота 1.91 м. Це її другий топ-4 у сезоні, але далеко від медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Змагання почалися з висоти 1.91 м, де Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс пройшли без помилок. У підсумку сформувалася четвірка лідерів — на висоті 1.93 м вони разом із Жодзік та Паттерсон пройшли без промахів.

Юлия Левченко
Юлія Левченко (ліворуч) та Вашті Каннінгем. Фото: скріншот YouTube

Як виступили Магучіх та Левченко

Боротьба розгорнулася між двома одвічними суперницями. Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс в очній дуелі з'ясували, хто посяде перше місце. Українка майже під час кожного стрибка зачіпала планку, але та не падала. А ось висоту 2.01 Ярослава підкорити цього разу не змогла.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс і вболівальники Ярослави Магучіх. Фото: скріншот YouTube

Таблиця результатів

  • Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2.01 м
  • Ярослава Магучіх (Україна) — 1.99 м
  • Марія Жодзік (Польща) — 1.95 м
  • Юлія Левченко (Україна) — 1.91 м
  • Енгла Нільссон (Швеція) — 1.91 м
  • Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.91 м
  • Вашті Каннінгем (США) — 1.91 м

Далі Магучіх та Оліслагерс подолали висоту 1.95 м, а потім українка першою взяла 1.97 м. Оліслагерс пропустила цю висоту.

Після успішного стрибка на 1.99 м обидві спортсменки взялися до 2.01 м, яку першою взяла Оліслагерс й забезпечила собі перемогу в Стокгольмі. Магучіх намагалася підкорити планку 2.03 метра, але не зуміла цього зробити. Три спроби австралійської спортсменки теж виявилися невдалими.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться в Парижі в п'ятницю, 20 червня.

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спорт Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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