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Головна Спорт Роналду показав, чим його син схожий на самого Кріштіану

Роналду показав, чим його син схожий на самого Кріштіану

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Дата публікації: 15 червня 2025 15:12
Спадкоємець Роналду готовий до великого футболу — Кріштіану здивував заявою
Кріштіану Роналду в матчі за збірну Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/
Ключові моменти Де продовжить кар'єру Роналду

Зірка збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду близький до того, щоб здійснити головну мрію. Його старший син дорослішає і стає все більше схожим на батька.

Роналду мріє зіграти з сином в офіційному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У неділю, 15 червня, світ святкує "День батька". Лідер збірної Португалії та "Аль-Насра" Кріштіану Роналду провів цей день у колі сім'ї. Досвідчений 40-річний спортсмен сфотографувався зі своїм первістком Кріштіану Роналду-молодшим, якому 17 червня виповниться 15 років.

"Який батько, такий і син", — підписав фотографію батько сім'ї.

На знімку обидва спортсмени позують у плавках, обидва перебувають у прекрасній формі. Старший син Кріштіану продовжує займатися у футбольній академії, виступає за юнацьку збірну Португалії та стає зіркою футболу. Роналду ніколи не приховував, що мріє одного разу вийти на поле з сином в офіційному матчі.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду та його старший син. Фото: instagram.com/cristiano/

Де продовжить кар'єру Роналду

Контракт Кріштіану з "Аль-Насром" завершується влітку цього року. Понад місяць ширяться чутки про те, що португальський футболіст може повернутися в Європу та підписати контракт з одним з англійських клубів. Також на нього нібито претендує лісабонський "Спортінг".

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду позує із сином. Фото: instagram.com/cristiano/

Проте журналісти з Саудівської Аравії стверджують, що незабаром футболіст продовжить контракт з "Аль-Насром" та стане одним із найбільш високооплачуваних гравців світу. На початку літа 2026 року Роналду допоміг збірній Португалії перемогти в Лізі націй.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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