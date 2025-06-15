Наследник Роналду готов к большому футболу — Криштиану удивил заявлением

Роналду показал, чем его сын похож на самого Криштиану
Звезда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к тому, чтобы исполнить главную мечту. Его старший сын взрослеет и становится все больше похож на отца.
Роналду мечтает сыграть с сыном в официальном матче, сообщает портал Новини.LIVE.
В воскресенье, 15 июня, мир празднует "День отца". Лидер сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел этот день в кругу семьи. Опытный 40-летний спортсмен сфотографировался со своим первенцем Криштиану Роналду-младшим, которому 17 июня исполнится 15 лет.
"Какой отец, такой и сын", — подписал фотографию отец семьи.
На снимке оба спортсмена позируют в плавках, оба находится в прекрасной форме. Старший сын Криштиану продолжает заниматься в футбольной академии, выступает за юношескую сборную Португалии и становится звездой футбола. Роналду никогда не скрывал, что мечтает однажды выйти на поле с сыном в официальном матче.
Где продолжит карьеру Роналду
Контракт Криштиану с "Аль-Насром" завершается летом этого года. Больше месяца ходят слухи о том, что португальский футболист может вернуться в Европу и подписать контракт с одним из английских клубов. Также на него якобы претендует лиссабонский "Спортинг".
Однако журналисты из Саудовской Аравии утверждают, что скоро футболист продлит контракт с "Аль-Насром" и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. В начале лета 2026 года Роналду помог сборной Португалии победить в Лиге наций.
Напомним, уже 15 июня вечером Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в новом этапе престижного турнира.
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