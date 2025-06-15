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Главная Спорт Роналду показал, чем его сын похож на самого Криштиану

Роналду показал, чем его сын похож на самого Криштиану

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Дата публикации 15 июня 2025 15:12
Наследник Роналду готов к большому футболу — Криштиану удивил заявлением
Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/
Ключові моменти Где продолжит карьеру Роналду

Звезда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к тому, чтобы исполнить главную мечту. Его старший сын взрослеет и становится все больше похож на отца. 

Роналду мечтает сыграть с сыном в официальном матче, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В воскресенье, 15 июня, мир празднует "День отца". Лидер сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел этот день в кругу семьи. Опытный 40-летний спортсмен сфотографировался со своим первенцем Криштиану Роналду-младшим, которому 17 июня исполнится 15 лет. 

"Какой отец, такой и сын", — подписал фотографию отец семьи. 

На снимке оба спортсмена позируют в плавках, оба находится в прекрасной форме. Старший сын Криштиану продолжает заниматься в футбольной академии, выступает за юношескую сборную Португалии и становится звездой футбола. Роналду никогда не скрывал, что мечтает однажды выйти на поле с сыном в официальном матче.  

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду и его старший сын. Фото: instagram.com/cristiano/

Где продолжит карьеру Роналду

Контракт Криштиану с "Аль-Насром" завершается летом этого года. Больше месяца ходят слухи о том, что португальский футболист может вернуться в Европу и подписать контракт с одним из английских клубов. Также на него якобы претендует лиссабонский "Спортинг". 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду позирует с сыном. Фото: instagram.com/cristiano/

Однако журналисты из Саудовской Аравии утверждают, что скоро футболист продлит контракт с "Аль-Насром" и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. В начале лета 2026 года Роналду помог сборной Португалии победить в Лиге наций. 

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спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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