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Главная Спорт Павлов назвал угрозу для всего украинского футбола

Павлов назвал угрозу для всего украинского футбола

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Дата публикации 15 июня 2025 13:01
Павлов считает ситуацию с Ворсклой угрозой для всей УПЛ
Николай Павлов отвечает на вопросы. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что ждет "Ворсклу"

Вылет полтавской "Ворсклы" из УПЛ впервые с 1996 года стал ударом не только для местных болельщиков, но и для всей футбольной Украины. Легендарный тренер Николай Павлов считает эту ситуацию болезненной и символичной.

По его мнению, клуб медленно катился к этому финалу: проблемы с зарплатами, нестабильность в управлении, неопределенность вокруг владельца, и все это сказалось на результате, сообщает "Украинский футбол".

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Николай Павлов отметил, что несмотря на подбор игроков, "Ворскла" не должна была вылетать. Однако отсутствие четкой стратегии, тренерская "чехарда" и санкции против владельца Константина Жеваго стали ключевыми факторами. Он добавил, что из-за отстраненности бизнесмена ситуация могла выйти из-под контроля.  

Юрий Максимов
Тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: УНИАН

Что ждет "Ворсклу" 

Помимо этого, Николай Павлов подчеркнул, что заявления Юрия Максимова о возможном исчезновении клуба стоит воспринимать серьезно. Эксперт видит в этом реальную угрозу и считает, что потеря "Ворсклы" стала бы ударом для целого региона и страны.

"Все понимают, откуда это все идет. Жеваго под санкциями, за границей, и не может приехать. Отсюда и нестабильность, и тренерская чехарда. Я уверен, что все началось с финансовых проблем. Украинцы еще терпят, а легионеров сложно мотивировать. К тому же с 2016 года в клубе постоянно задерживают зарплаты административному штабу — о них почему-то вспоминают в последнюю очередь", — объяснил Павлов. 

Напомним, Магучих и Левченко сразятся 15 июня за победу на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции. 

Украинские спортсмены предпочитают отдыхать за границей — где провели отпуск Зинченко, Харлан и другие звезды. 

Арда Туран поделился мнением о "Динамо", после чего тренера раскритиковал Виктор Леоненко. 

Жена звезды сборной Украины продемонстрировала шикарные формы во время откровенной фотосессии. 

спорт футбол Ворскла Юрий Максимов Николай Павлов
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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