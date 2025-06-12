Ворскла получила трансферный бан из-за долгов на почти 3 млн евро

Названа сумма долга полтавской Ворсклы
Полтавская "Ворскла" сейчас имеет долги, из-за которых команда не может заявлять новых игроков. При этом, неизвестно, будет ли клуб за них рассчитываться.
О сумме долга сообщил портал Sport.ua.
"Ворскле" придется продавать игроков
По информации источника, общая задолженность "Ворсклы" составляет почти 3 миллиона евро. Долги полтавчан состоят из зарплат игрокам, тренерскому штабу, выплат УАФ, из оплат за проведение зарубежных этапов подготовки и содержание инфраструктуры.
Из-за долгов "Ворскла" получила трансферный бан и поэтому не может регистрировать новых футболистов в ближайшие три трансферных окна. Ограничения могут снять раньше в случае досрочного погашения.
Летом "Ворскла" может погасить долг благодаря продаже лидеров команды, которыми интересуются "Динамо", "Александрия", "Карпаты" и "Металлист 1925".
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