Ворскла получила трансферный бан из-за долгов на почти 3 млн евро

Владелец "Ворсклы" Константин Жеваго. Фото: "Эспрессо"

Полтавская "Ворскла" сейчас имеет долги, из-за которых команда не может заявлять новых игроков. При этом, неизвестно, будет ли клуб за них рассчитываться.

О сумме долга сообщил портал Sport.ua.

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"Ворскле" придется продавать игроков

По информации источника, общая задолженность "Ворсклы" составляет почти 3 миллиона евро. Долги полтавчан состоят из зарплат игрокам, тренерскому штабу, выплат УАФ, из оплат за проведение зарубежных этапов подготовки и содержание инфраструктуры.

Из-за долгов "Ворскла" получила трансферный бан и поэтому не может регистрировать новых футболистов в ближайшие три трансферных окна. Ограничения могут снять раньше в случае досрочного погашения.

Летом "Ворскла" может погасить долг благодаря продаже лидеров команды, которыми интересуются "Динамо", "Александрия", "Карпаты" и "Металлист 1925".

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