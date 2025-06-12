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Главная Спорт Названа сумма долга полтавской Ворсклы

Названа сумма долга полтавской Ворсклы

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Дата публикации 12 июня 2025 22:56
Ворскла получила трансферный бан из-за долгов на почти 3 млн евро
Владелец "Ворсклы" Константин Жеваго. Фото: "Эспрессо"
Ключові моменти "Ворскле" придется продавать игроков

Полтавская "Ворскла" сейчас имеет долги, из-за которых команда не может заявлять новых игроков. При этом, неизвестно, будет ли клуб за них рассчитываться.

О сумме долга сообщил портал Sport.ua.

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Футболисты "Ворсклы". Фото: ФК "Ворскла"

"Ворскле" придется продавать игроков

По информации источника, общая задолженность "Ворсклы" составляет почти 3 миллиона евро. Долги полтавчан состоят из зарплат игрокам, тренерскому штабу, выплат УАФ, из оплат за проведение зарубежных этапов подготовки и содержание инфраструктуры.

Из-за долгов "Ворскла" получила трансферный бан и поэтому не может регистрировать новых футболистов в ближайшие три трансферных окна. Ограничения могут снять раньше в случае досрочного погашения.

Летом "Ворскла" может погасить долг благодаря продаже лидеров команды, которыми интересуются "Динамо", "Александрия", "Карпаты" и "Металлист 1925".

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футбол Константин Жеваго УПЛ Первая лига Ворскла
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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