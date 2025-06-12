Ворскла отримала трансферний бан через борги на майже 3 мільйони євро

Власник "Ворскли" Костянтин Жеваго. Фото: "Еспресо"

Полтавська "Ворскла" наразі має борги, через які команда не може заявляти нових гравців. При цьому, невідомо, чи клуб буде за ними розраховуватись.

Про суму боргу повідомив портал Sport.ua.

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За інформацією джерела, загальна заборгованість "Ворскли" складає майже 3 мільйони євро. Борги полтавців складаються із зарплат гравцям, тренерському штабу, виплат УАФ, з оплат за проведення закордонних етапів підготовки та утримання інфраструктури.

Через борги "Ворскла" отримала трансферний бан й тому не може реєструвати нових футболістів в найближчі три трансферні вікна. Обмеження можуть зняти раніше у випадку дострокового погашення.

Влітку "Ворскла" може погасити борг завдяки продажу лідерів команди, якими цікавляться "Динамо", "Олександрія", "Карпати" та "Металіст 1925".

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