Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Названа сума боргу полтавської Ворскли

Названа сума боргу полтавської Ворскли

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 22:56
Ворскла отримала трансферний бан через борги на майже 3 мільйони євро
Власник "Ворскли" Костянтин Жеваго. Фото: "Еспресо"
Ключові моменти "Ворсклі" доведеться продавати гравців

Полтавська "Ворскла" наразі має борги, через які команда не може заявляти нових гравців. При цьому, невідомо, чи клуб буде за ними розраховуватись.

Про суму боргу повідомив портал Sport.ua.

Реклама
Читайте також:
Футболисты "Ворсклы"
Футболісти "Ворскли". Фото: ФК "Ворскла"

"Ворсклі" доведеться продавати гравців

За інформацією джерела, загальна заборгованість "Ворскли" складає майже 3 мільйони євро. Борги полтавців складаються із зарплат гравцям, тренерському штабу, виплат УАФ, з оплат за проведення закордонних етапів підготовки та утримання інфраструктури.

Через борги "Ворскла" отримала трансферний бан й тому не може реєструвати нових футболістів в найближчі три трансферні вікна. Обмеження можуть зняти раніше у випадку дострокового погашення.

Влітку "Ворскла" може погасити борг завдяки продажу лідерів команди, якими цікавляться "Динамо", "Олександрія", "Карпати" та "Металіст 1925".

Нагадаємо, чемпіон АПЛ "Ліверпуль" вирішив оформити перехід молодої зірки "ПСЖ" та збірної Франції.

Топовий італійський клуб виявив інтерес до українського воротаря "Бенфіки".

Донецький "Шахтар" зіграє у єврокубках не в Польщі та Німеччині.

Коментатор Віктор Вацко назвав причини, через які Сергій Ребров не викликає захисника "Динамо" Дениса Попова.

футбол Костянтин Жеваго УПЛ Перша ліга Ворскла
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації