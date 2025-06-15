Павлов вважає ситуацію з Ворсклою загрозою для всієї УПЛ

Микола Павлов відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Виліт полтавської "Ворскли" з УПЛ вперше з 1996 року став ударом не лише для місцевих вболівальників, а й для всієї футбольної України. Легендарний тренер Микола Павлов вважає цю ситуацію болючою і символічною.

На його думку, клуб повільно котився до цього фіналу: проблеми із зарплатами, нестабільність в управлінні, невизначеність навколо власника, і все це позначилося на результаті, повідомляє "Український футбол".

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Микола Павлов наголосив, що попри підбір гравців, "Ворскла" не повинна була вилітати. Однак відсутність чіткої стратегії, тренерська "чехарда" та санкції проти власника Костянтина Жеваго стали ключовими факторами. Він додав, що через відстороненість бізнесмена ситуація могла вийти з-під контролю.

Тренер Ворскли Юрій Максимов. Фото: УНІАН

Що чекає на "Ворсклу"

Крім цього, Микола Павлов підкреслив, що заяви Юрія Максимова про можливе зникнення клубу варто сприймати серйозно. Експерт бачить у цьому реальну загрозу і вважає, що втрата "Ворскли" стала б ударом для цілого регіону та країни.

"Усі розуміють, звідки це все йде. Жеваго під санкціями, за кордоном, і не може приїхати. Звідси й нестабільність, і тренерська чехарда. Я впевнений, що все почалося з фінансових проблем. Українці ще терплять, а легіонерів складно мотивувати. До того ж із 2016 року в клубі постійно затримують зарплати адміністративному штабу - про них чомусь згадують в останню чергу", — пояснив Павлов.

Нагадаємо, Магучіх та Левченко змагатимуться 15 червня за перемогу на етапі Діамантової ліги у Швеції.

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