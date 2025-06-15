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Головна Спорт Магучіх пояснила причину поразки у Стокгольмі

Магучіх пояснила причину поразки у Стокгольмі

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 21:15
Магучіх здивувала причиною поразки на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх після невдалого стрибка. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Скандальний епізод із висотою 2.01 м Що сказала Магучіх після фінішу

Українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх несподівано поступилася перемогою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Її результат — 1.99 метра — виявився нижчим, ніж в австралійки Ніколи Оліслагерс, яка взяла планку 2.01 м.

Таким чином, перервалася дворічна переможна серія Магучіх на змаганнях просто неба. Попередній раз Ярослава не перемагала на етапах Ліги ще 2023 року, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Скандальний епізод із висотою 2.01 м

Ключовим моментом змагань стало непорозуміння з перенесенням планки. Після невдалої першої спроби на висоті 2.01 м Магучіх проконсультувалася зі своєю тренеркою та спробувала змінити висоту на 2.03 м. Однак організатори відмовили через уже запущений відлік.

Українка намагалася оскаржити рішення суддів, але була змушена продовжити стрибки за початковим планом. Вона збила планку на 2.01 м, після чого змогла перенести її на 2.03 м — але мала лише одну спробу і не подолала її.

Ярослава Магучих
Стрибок Магучіх. Фото: скріншот YouTube

Що сказала Магучіх після фінішу

Після завершення змагань Ярослава дала коментар, у якому визнала, що не встигла вчасно підійти до суддів для узгодження перенесення.

"Хотіла перенести дві спроби на 2.03 м, але не встигла підійти, перш ніж пішов відлік часу. Сказали — стрибай. Нічого страшного, у мене вже є досвід і з суддями, і з часом", — розповіла спортсменка.

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спорт Швеція Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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