Магучіх здивувала причиною поразки на етапі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх після невдалого стрибка. Фото: скріншот YouTube

Українська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх несподівано поступилася перемогою на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Її результат — 1.99 метра — виявився нижчим, ніж в австралійки Ніколи Оліслагерс, яка взяла планку 2.01 м.

Таким чином, перервалася дворічна переможна серія Магучіх на змаганнях просто неба. Попередній раз Ярослава не перемагала на етапах Ліги ще 2023 року, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ключовим моментом змагань стало непорозуміння з перенесенням планки. Після невдалої першої спроби на висоті 2.01 м Магучіх проконсультувалася зі своєю тренеркою та спробувала змінити висоту на 2.03 м. Однак організатори відмовили через уже запущений відлік.

Українка намагалася оскаржити рішення суддів, але була змушена продовжити стрибки за початковим планом. Вона збила планку на 2.01 м, після чого змогла перенести її на 2.03 м — але мала лише одну спробу і не подолала її.

Стрибок Магучіх. Фото: скріншот YouTube

Що сказала Магучіх після фінішу

Після завершення змагань Ярослава дала коментар, у якому визнала, що не встигла вчасно підійти до суддів для узгодження перенесення.

"Хотіла перенести дві спроби на 2.03 м, але не встигла підійти, перш ніж пішов відлік часу. Сказали — стрибай. Нічого страшного, у мене вже є досвід і з суддями, і з часом", — розповіла спортсменка.

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