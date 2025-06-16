Лобановського звинуватили у спротиві українізації

Валерій Лобановський. Фото: "Динамо" Київ

У одному із українських ЗМІ з’явилась публікація, в які й легендарного тренера київського "Динамо" Валерія Лобановського звинуватили у "боротьбі з українізацією". Події чіпляють час кінця 80-х та 90-ті роки.

Ця стаття "Українського тижня" викликала великі суперечки у суспільстві.

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Стаття стверджує, що з Лобановського не варто робити кумира, оскільки він свідомо й системно формував російськомовне середовище й був одним із адептів словосполучення а"какая разніца".

Валерій Лобановський. Фото: "Динамо" Київ

За що звинуватили Лобановського

У матеріалі наводиться стара стаття Лобановського, датована 1989 роком, де він акцентував увагу на тому, що Київ розділився на україномовних та російськомовних. Тренер критикував підняття мовного питання, стверджуючи, що українська мова не зазнавала утисків.

Слова Лобановського були зрозумілі в контексті 1989 року та час незалежності до Помаранчевої революції, коли більше людей зрозуміли питання важливості мови.

Тренер жив, писав та говорив у старому контексті й не було так багато подій, які змінили б його думку. Можливо, переживши б дві революції, конфлікт на острові Тузла та війну з Росією тренер міг би змінити погляди. Певні відомі люди лише після 24 лютого 2022 року зрозуміли, наскільки українська мова та культура важливі.

Наразі не потрібно критикувати людину, яка стала символом успіху України на міжнародній арені, що сприяло національній гордості. Він помер до того, як нація пережила моменти, які її зблизили. Коли ж це сталося, то Валерій Васильович вже помер.

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